Le puntate di ''Uomini e Donne'' del trono classico regalano sempre nuovi colpi di scena. Tuttavia, l'ultimo in ordine di tempo è davvero clamoroso: infatti, durante la nuova registrazione della nuova puntata del trono classico di ''U&D'', l'ex tronista Teresa Langella è stata nuovamente ospite negli studi televisivi di Mediaset. Il motivo della sua presenza ovviamente è collegato ad alcuni comportamenti sorprendenti dell'ex corteggiatore Andrea Dal Corso (che ricordiamo che durante la scelta al castello ha detto ''no'' a Teresa) che dopo alcune settimane ha pensato di contattare nuovamente l'ex tronista partenopea andando persino a casa di Teresa. Tuttavia, però, la Langella non era presente nel suo appartamento perché era stata invitata al castello per le scelte di Ivan Gonzalez e Luigi Mastroianni: proprio per questo motivo Dal Corso ha pensato bene di recarsi al castello per parlare con lei. Vediamo nel proseguo dell'articolo tutte le anticipazioni riguardante questa turbolenta vicenda.

Uomini e Donne anticipazioni: Teresa Langella e Andrea Dal Corso parlano nuovamente in esterna al castello

Come anticipato nel paragrafo sovrastante, la redazione del programma non ha fatto entrare Andrea Dal Corso alla festa, ma bensì come riporta il sito di cronaca rosa ''VicolodelleNews'', Teresa ha raggiunto Andrea in una stanza del castello per parlare nuovamente con l'ex corteggiatore. Quest'ultimo come riporta il ''VicolodelleNews'' avrebbe detto a Teresa di essersi spaventato il giorno della scelta perché temeva di non essere all'altezza delle aspettative, e che durante i giorni post scelta l'ha pensata molto. La bella ragazza partenopea invece ha esordito che non riesce nemmeno a guardarlo in faccia, e che ora sta facendo tutto questo per ripulirsi l’immagine. Dal corso tuttavia, dopo la fine dell'esterna ha mandato a Teresa tramite Instagram anche il suo numero telefonico.

Voi che cosa ne pensate a riguardo?

Trono classico spoiler: all'interno dello studio le opinioni su questo comportamento di Andrea sono contrastanti

Dopo l'esterna al castello fatta vedere nella nuova registrazione di Uomini e Donne del 28 febbraio, i tronisti attuali e gli opinionisti hanno provano a dare un consiglio a Teresa. Tina Cipollari ha detto alla Langella che potrebbe dargli una seconda possibilità perché in fondo non ha ammazzato nessuno, mentre Gianni Sperti, Mario e la nuova tronista Giulia Cavaglià non credono ad Andrea. Come andrà a finire questa vicenda? Teresa darà questa seconda possibilità all'ex corteggiatore?