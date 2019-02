Annuncio

Angela Di Iorio, la dama 70enne protagonista del Trono Over di Uomini e donne, sta facendo discutere e divide il popolo social a metà. A dire la sua anche Karina Cascella, ex opinionista del programma, che appoggia la tesi di Gianni Sperti e Tina Cipollari sul fatto che la signora non è del tutto sincera e il suo intento è trovare un uomo con i soldi. Il popolo social si divide a metà e una buona parte sostiene la signora, in quanto secondo loro è libera di scegliere e desiderare ciò che vuole dopo una vita di sacrifici.

Angela, intanto, si continua a difendere sui social e sostiene che Tina e Gianni non sono opinionisti corretti e offendono solo le persone e che non vuole un uomo con i soldi, ma una sicurezza economica e con un uomo che prende 700 euro di pensione al mese non si sente tranquilla.

Per lei, la scorsa puntata, è arrivato in studio il signor Beniamino, ex imprenditore di 72 anni, vedovo e con una villa a Roma, intenzionato a conquistare Angela e portarsela via fuori dallo studio. Il cavaliere sembra avere tutte le carte in regola per poter far breccia nel cuore della dama, staremo a vedere la prossima settimana come procede la conoscenza tra i due.

Karina Cascella attacca Angela Di Iorio del Trono Over

Karina Cascella esprime la sua opinione su Angela Di Iorio e, dopo alcune domande dei suoi fan, spiega che riesce a capire le persone dagli occhi: "Gli occhi di questa signora, con tutto il rispetto delle sue idee, non mi piacciono. Non vedo nei suoi occhi quella luce buona, non mi dà una sensazione positiva". Appoggia quindi l'opinione della sua collega Tina Cipollari che ha sempre accusato Angela di non essere intenzionata a trovare l'amore come le altre dame, ma solo un uomo con i soldi per poter fare la bella vita.

La Di Iorio, però, è sostenuta anche da un'ampia fetta di pubblico che crede che possa scegliere e cercare liberamente quello che vuole.

Il pubblico social si divide a metà su Angela Di Iorio

Tina Cipollari e Gianni Sperti continuano ad attaccare Angela Di Iorio, considerandola poco sincera e pronta ad approfittare della pensione dell'uomo che sceglierà di avere al suo fianco. La dama, a sua volta, attacca gli opinionisti di Uomini e Donne ritenendoli offensivi. In questa diatriba il pubblico social si divide a metà. Una parte appoggia gli opinionisti e Karina Cascella, scagliandosi anche duramente contro Angela, mentre l'altra è dalla sua parte e le dà ragione. In molti sostengono che Gianni e Tina spesso esagerano nelle loro affermazioni e Angela ha ragione nel cercare l'uomo dei suoi desideri e volere una vita tranquilla, dopo una vita fatta di sacrifici. Vedremo nelle prossime puntate se in Beniamino ha trovato quello che da mesi sta cercando.