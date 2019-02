Annuncio

Annuncio

A 20 anni dall'esordio, le simpatiche vicende del commissario siciliano Montalbano continuano ad appassionare il pubblico, che segue la fiction sempre più numeroso tanto che la puntata dell'11 febbraio è stata seguita da 11 milioni di spettatori. Il commissario Montalbano torna in TV, questa sera, lunedì 18 febbraio con un altro appuntamento e nuove appassionanti storie. La puntata può essere anche rivista in replica o seguita in streaming su Rai Play.

Le parole dell'intervista di Zingaretti

Luca Zingaretti che ha rilasciato un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha raccontato che si meraviglia lui stesso del successo lunghissimo della serie. "Nonostante l'età del personaggio, lui continua con freschezza e come se fosse ieri il suo lavoro".

Annuncio

Agli esordi ha detto l'attore questo impegno lavorativo "è stato come l’inizio di una storia d’amore: passionale e con una divorante voglia di conoscersi. Terminata la prima settimana, si sentiva però molto preoccupato".

L'episodio di lunedì scorso può essere rivisto in replica su RAI Play, come pure quello di questa sera, ma una volta solo effettuata la registrazione al sito. Per registrarsi, basta cliccare sull'apposito link e completare la registrazione, dopo aver compilato il form ed aver attivato il proprio profilo, cliccando lo spazio di attivazione trasmesso via mail. Così si potranno seguire questa e altre fiction sia in streaming che in replica, salvandole anche tra i preferiti, per poi riguardarle quando uno vuole.

Annuncio

I migliori video del giorno

Trama degli episodi dell'11 e del 18 febbraio

Nella puntata di lunedì sera è stato affrontato, tra l'altro il problema molto attuale, dell'immigrazione nel paesino siculo. L'omicidio di cui si è dovuto occupare Montalbano riguardava il ritrovamento di un cadavere nella sartoria di Livia. La particolarità del cadavere è che è stato oggetto di una ferocia inaudita. Montalbano per scoprire il colpevole di questo primo caso, per la prima volta nella storia della serie, si è dovuto allontanare dalla sua amata Sicilia. Il prossimo appuntamento della fiction in onda questa sera, 18 febbraio, affronterà un'indagine relativa a tre reduci di guerra, che fanno ritornare al passato tutto il commissariato.

Montalbano dovrà occuparsi di tre casi collegati tra di loro: un uomo che si accusa di un crimine efferato risalente ai tempi della guerra mondiale; un anziano signore trovato morto ed un altro caso che ha per oggetto un altro individuo a sua volta coinvolto con la difficile esperienza della seconda guerra mondiale.