Annuncio

Annuncio

Andrea Dal Corso continua ad essere uno dei personaggi di Uomini e donne più chiacchierati e discussi del momento, complice il fatto che venerdì sera, durante la puntata speciale del programma dedicata alla scelta di Teresa Langella, ha spiazzato tutti nel momento in cui ha rifiutato la tronista con un secco e sonoro 'No' che ha scatenato accese polemiche tra i fan della trasmissione, i quali hanno accusato Andrea di aver soltanto finto per tutti questi mesi. E nelle ultime ore è arrivata anche la dura presa di posizione da parte di Martina Sebastiani, ex fidanzata di Andrea conosciuta a Temptation Island.

Martina ci va giù pesante contro l'ex fidanzato Andrea Dal Corso

Per chi non lo ricordasse, infatti, Andrea prima di arrivare a Uomini e donne era stato uno dei tentatori di Temptation Island, il fortunato reality show di Canale 5 prodotto sempre da Maria De Filippi.

Annuncio

E in quel contesto Andrew fece perdere la testa a Martina Sebastiani, che si mise in gioco con il suo fidanzato. Tra i due ci fu una sorta di colpo di fulmine che portò la bella Martina a prendere le distanze dal suo fidanzato e a cominciare una relazione con il sexy tentatore.

La relazione tra i due, però, non è durata tantissimo e infatti si sono detti addio dopo pochi mesi di fidanzamento. Sta di fatto che, alla luce di quello che ha visto nel corso dello speciale di Uomini e donne dedicato alla scelta di Teresa, Martina ha voluto dire la sua sui social.

La ragazza si è sfogata su Instagram scrivendo un messaggio in cui diceva che se non gli avesse dato importanza ad Andrea, durante la partecipazione a Temptation Island, a quest'ora lui si sarebbe trovato a casa, proprio come tutti gli altri tentatori che sono tornati nell'anonimato dopo la partecipazione al reality show estivo di Canale 5.

Annuncio

Le frecciatina di Martina contro Andrea

'Che poi non sarebbe stato nemmeno troppo male per lui, visti i risultati', ha chiosato in maniera pungente Martina sui social. Va detto, poi, che la ragazza aveva lanciato delle frecciatine al vetriolo al suo ex fidanzato già la sera stessa in cui venne trasmessa la fatidica puntata di Uomini e donne dedicata alla scelta.

In quell'occasione, infatti, vedemmo che Martina sui social scrisse che ci sono degli individui di 'facciata', i quali hanno un ingresso degno di un gran palazzo, ma poi all'interno presentano delle camere che possono essere paragonate a delle capanne squallide. Arriverà la contro-risposta di Andrea a questi attacchi? Vi terremo aggiornati.