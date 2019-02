Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle notizie su Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi ogni giorno su Canale 5. Le ultime novità si soffermano su Angela Di Iorio e Nino Castanotto. Se la dama ha deciso di lasciare il trono over dopo aver chiuso con Beniamino, l'ex di Anna Tedesco è stato accusato da un' ex dipendente di truffa durante un servizio di Striscia La Notizia.

Uomini e Donne: Angela abbandona il programma

E' da poco finita una nuova puntata del trono over, dove assoluta protagonista è stata Angela Di Iorio. In particolare, la dama del trono over ha scelto di abbandonare il programma delusa dalle affermazioni di Beniamino, con il quale aveva deciso di uscire a cena. Maria De Filippi ha tentato inutilmente di convincerla a restare in trasmissione, sebbene fosse una decisione personale.

La dama, infatti, non sopporterebbe più di essere 'maltrattata' dagli opinionisti e dall'uomo, con il quale credeva di iniziare una vera storia d'amore. Come abbiamo visto Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno accusato la dama di Uomini e donne di cercare un uomo benestante, tanto che Beniamino aveva dimostrato di avere tutti i requisiti richiesti a Angela. Peccato che anche questa conoscenza con Benny sia finita nei peggiori nei modi.

In dettaglio, Angela ha raccontato di essere andata con lui a cena, se verso mezzanotte il cavaliere non le avesse chiesto di salire in casa sua a bere un calice di spumante, che aveva acquistato per l'occasione. Una richiesta che non è stata apprezzata da Angela, mentre Beniamino ha dichiarato che le sue intenzioni erano state fraintese, tanto da chiudere la conoscenza e non rispondere più al telefono.

Per tale ragione Angela ha spiazzato tutti con queste parole: ''Ognuno di noi ha un patrimonio umano, il mio è inestimabile. Per questo lascio il programma".

Nino accusato di truffa: il servizio di Striscia La Notizia

Se Angela ha deciso di abbandonare il programma di Maria De Filippi, uno dei protagonisti del trono over è al centro della bufera. Stiamo parlando di Nino Castanotto, che è stato accusato di truffa da una segnalazione giunta al tg satirico Striscia La Notizia.

Scendendo nel dettaglio, l'inviata Stefania Petyx, che si occupa della regione Sicilia, ha accolto la testimonianza di una donna, che ha fatto delle accuse molto pesanti al cavaliere. L'ex collega, infatti, ha raccontato di aver lavorato per molti anni nell'agenzia di viaggi di Nino, dove si erano resi protagonisti di atti illeciti nei confronti di alcuni loro ex clienti.

In particolare, l'agenzia dell'uomo non avrebbe rimborsato le cifre pattuite con i clienti, tanto che questi ultimi avevano denunciato l'accaduto al foro competente.

L'inviata di Striscia La Notizia, a questo punto, ha chiesto l'aiuto di Max Laudadio che si è recato a Brescia, dove attualmente Nino ha aperto un'attività legata alla ristorazione. Qui il cavaliere del trono over di Uomini e Donne ha chiesto di spegnere le telecamere per poi contattare telefonicamente l'inviato. Nino ha raccontato che la sua ex dipendente è 'una pazza', che aveva più volte minacciato di chiamare Striscia La Notizia. Inoltre ha riferito di aver sporto già querela verso la signora in questione e di aver rimborsato già in parte alcuni ex clienti dell'agenzia di viaggi.