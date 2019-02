Annuncio

Un'altra bufera è scoppiata in queste ore e coinvolge uno dei protagonisti del trono over di Uomini e donne, Nino Castanotto il quale, secondo un servizio mandato in onda da Striscia la notizia il 14 febbraio, sarebbe accusato di truffa aggravata. Il tg satirico infatti, ha raccolto la testimonianza di una ex dipendente del cavaliere, secondo cui Nino non avrebbe pagato gli stipendi e non avrebbe effettuato vari rimborsi ai clienti, con tanto di decreti ingiuntivi e istanze di fallimento. Accuse rispedite al mittente da Castanotto.

Nino Castanotto di U&D nei guai: accusato di truffa da ex dipendente

L'inviata di Antonio Ricci Stefania Petix, come mostrato nel servizio andato in onda ieri 14 febbraio, ha intervistato una ex dipendente di Nino Castanotto, la quale ha dichiarato di essere stata trattata male sul posto di lavoro e che a carico dell'uomo ci sarebbero molti pagamenti non effettuati, parlando tra le altre cose di una lunga lista di clienti che attendono ancora un rimborso.

Il servizio d Striscia parte dunque dalle rivelazioni dell'ex dipendente Elena, la quale ha lavorato per l'agenzia d viaggi di Nino e dal quale, come dichiarato dalla donna, deve ancora ricevere stipendi arretrati per un valore di 40mila euro. La signora ai microfoni di Stefania Petix, riesce a stento a trattenere le lacrime, ma tenta di raccontare i particolari della truffa che secondo lei ha messo in atto il cavaliere di Uomini e donne su cui, tra le altre cose, penderebbero anche istanze di fallimento e decreti ingiuntivi.

Striscia la notizia contro Nino di U&D, lui si difende dalle accuse di truffa

Dopo l'intervista della Petix è sceso in campo Max Laudadio, il quale ha tentato di incontrare il cavaliere di Uomini e donne che, nel frattempo, si è trasferito al Nord ed ha aperto un ristorante nel bresciano.

Di fronte all'inviato il cavaliere del trono over si è mostrato in un primo momento sorpreso e quasi divertito, salvo poi cambiare umore quando Laudadio lo ha messo al corrente delle accuse rivolte dalla ex dipendente Elena, tanto da barricarsi all'interno del suo ristorante, tentando si evitare ogni contatto con la troupe di Striscia la notizia. Solo in un secondo momento Nino ha raccontato la sua versione dei fatti contattando telefonicamente Max Laudadio, additando l'ex dipendente come 'una pazza' e aggiungendo che alcuni clienti che non hanno usufruito dei viaggi prenotati sono stati rimborsati. Sta di fatto che Striscia ha promesso di tenere aggiornati i telespettatori su questa intricata vicenda.

Sembra dunque non esserci pace per il programma di Maria De Filippi che, in questa stagione, ha visto molte dame e cavalieri finire al centro di diverse bufere mediatiche.