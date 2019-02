Annuncio

Annuncio

Gian Battista Ronza e Claire Turotti in questi giorni sono finiti al centro di uno scandalo scoppiato a Uomini e donne dopo che Maria De Filippi ha smascherato il loro presunto "inganno" alla redazione del programma. Tutto è cominciato quando in una puntata è stato mostrato un filmato inviato a Gianni Sperti da un telespettatore anonimo che ha ripreso una conversazione tra i due nella quale sembra che si mettano d'accordo per prolungare la loro permanenza in trasmissione.

Allontanati dal programma, Gian Battista e Claire hanno fatto ricorso ai social e ad un'intervista a Uomini e Donne Magazine per difendersi dalle accuse e critiche piovute su di loro, ribadendo con decisione di non aver organizzato alcun piano per prendersi gioco della redazione del dating-show di Canale 5.

Annuncio

Gian Battista e la Turotti smentiscono l'inganno a Uomini e Donne

In una lunga intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, Claire e Gian Battista sono tornati a parlare dell'incresciosa vicenda che li ha visti protagonisti nelle scorse puntate del trono over, tentando di spiegare cosa sarebbe realmente successo. Il cavaliere ha dichiarato di essere stato "soggiogato dalla bellezza di Claire" e che la sua unica colpa è stata quella di essersi innamorato di lei.

Di tutt'altro tenore, invece, le dichiarazioni della donna, la quale ha affermato che la conversazione vista nel filmato era semplicemente un chiarimento tra loro al culmine di una litigata. Dunque la Turotti ha sottolineato che non c'è mai stato un accordo e nemmeno la volontà di ingannare la redazione come, invece, è stato fatto credere.

Annuncio

I migliori video del giorno

Ronza, dal canto suo, ha aggiunto di essere dispiaciuto per quanto accaduto, ricordando però che le sue azioni sono state dettate dall'amore che provava per la dama.

Claire si difende dalle accuse: 'Molte cose sono state travisate'

Sia sui social che sul settimanale di Uomini e Donne, Claire Turotti ha voluto replicare alle numerose critiche che sono piovute su di lei dopo la messa in onda della puntata del trono over nella quale Maria De Filippi ha svelato il presunto piano ordito dalla coppia per non lasciare la trasmissione anzitempo.

In risposta ai detrattori, la donna ha spiegato che molte cose sono state travisate e che nel corso della vicenda sono emersi dei comportamenti che "non c'entrano con il programma".

Annuncio

Inoltre la Turotti ha ricordato che dalla clip "incriminata" non emerge chiaramente alcun inganno e che alcuni termini come "scoop" o "strategia" sono stati utilizzati per fare del facile sensazionalismo.

Dunque, stando alle dichiarazioni della dama, non avrebbe orchestrato alcun piano segreto con Gian Battista ed entrambi non avrebbero mai pensato di prendere in giro la redazione di Uomini e Donne. Nonostante ciò, la coppia è stata comunque allontanata dal programma.