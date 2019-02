Annuncio

Sono finiti nella bufera per una video segnalazioni inviata a Gianni Sperti. Nel corso della puntata di ieri pomeriggio (4 febbraio) del trono over di Uomini e Donne è stato mostrato il filmato di una conversazione tra Gian Battista e Claire. I due sono stati ripresi in un bar di Roma mentre parlano della nuova registrazione del people show e dell’eventuale comportamento da tenere nel caso siano chiamati in causa nel corso della puntata. Affermazioni che hanno provocato la reazione stizzita dell’opinionista di Uomini e donne.

“Non solo erano d’accordo ma hanno organizzato tutto quello che avete visto”. In studio il piemontese e la dama sono stati duramente criticati dal ballerino.

“Vi dovete solo vergognare, alla vostra età fate certe cose.

Siete due truffatori”. Nelle ultime ore Gian Battista ha deciso di pubblicare un lungo post su Facebook per chiarire la sua posizione. “Pensate sia una casualità che il video sia stato inviato a Gianni Sperti?”

La segnalazione video e le accuse di Gianni Sperti

Nelle ultime puntate del trono over di Uomini e Donne il cavaliere e Claire erano finiti nel mirino dell’opinionista. Quest’ultimo aveva manifestato i suoi sospetti sulla coppia facendo intendere che tra i due ci fosse qualcosa di più di una semplice conoscenza: “Secondo me sono già una coppia”. In seguito Gianni Sperti ha ricevuto in video da un telespettatore che ha preferito restare anonimo come ha precisato Maria De Filippi nel corso della puntata di ieri pomeriggio. Gian Battista e Claire sono stati informati del filmato solo quando sono entrati in studio.

“La redazione si è comportata come loro si sono comportanti con noi” - ha sottolineato la conduttrice. Il cavaliere ha provato a replicare alle pesanti accuse ed ha riferito che non doveva scusarsi con nessuno. Affermazioni che hanno provocato un rovente botta e risposta con Valentina e la vibrata protesta del pubblico in studio.

La replica del cavaliere su Facebook

Gian Battista Ronza ha replicato all'accusa di aver preso in giro la redazione di Uomini e Donne con un post condiviso su Facebook. "Pensate sia una casualità che il video sia stato mandato da un'amico di Gianni Sperti?" - il quesito rivolto dal cavaliere ai seguaci del programmi televisivo. Inoltre il piemontese ha sottolineato che l'opinionista più volte aveva manifestato antipatia nei suoi confronti. "Solo perché mi permettevo di criticare i comportamenti di Gemma".

Gian Battista ha espresso dubbi anche sulle modalità con il quale è stato girato il filmato ed ha posto una serie di interrogativi sul casuale incontro con il telespettatore al bar.

Nel lungo sfogo social il cavaliere ha anche riferito che il video sarebbe in possesso anche di un altro programma televisivo.

Ronza è tornato anche sul duro confronto con Sperti nel corso della puntata di ieri pomeriggio sottolineando che lui e Claire sono stati "insultati e diffamati con aspro odio". Infine Gian Battista ha invitato i fan del people show a non dare giudizi sommari: "Pazientate fino alla settimana prossima ed avrete delle risposte chiare. Potreste dover ricredervi".