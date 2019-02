Annuncio

A Uomini e donne è tempo di pensare a quelli che saranno i prossimi tronisti del programma di Maria De Filippi. Chi sta seguendo le puntate in onda in queste settimane su Canale 5 sa bene che stanno andando in onda le puntate delle scelte finali dei tronisti, trasmesse eccezionalmente in prime time. E così si pensa a quelli che arriveranno nel corso delle prossime settimane e prenderanno il posto di Luigi e Ivan. Tra i rumors circolanti in queste ore sul web vi è quello riguardante il possibile approdo in trasmissione di Giordano Mazzocchi, ex fidanzato della tronista Nilufar Giordano.

Gossip Uomini e Donne, Giordano potrebbe approdare sul trono

Tra Nilufar e Giordano, infatti, è definitivamente finita dopo quasi un anno e mezzo di fidanzamento.

Ad annunciare l'addio sono stati proprio i due diretti interessati, i quali qualche settimana fa hanno ufficializzato sui social di essersi detti addio, senza però entrare troppo nei dettagli di questa separazione. Nilufar e Giordano si erano limitati a dire che alla base di questa separazione ci fossero i continui litigi che avevano dovuto affrontare nel corso dell'ultimo periodo, i quali li avrebbero portati a prendere questa drastica decisione di dirsi addio.

Ed ecco che sul web si è subito ipotizzato che Giordano potesse sbarcare sul trono di Uomini e Donne. Un rumors che si è fatto sempre più insistente nel corso delle ultime settimane, soprattutto tra i tantissimi fan che hanno cominciato a chiedere con insistenza alla redazione del dating show di Maria De Filippi di dare una seconda possibilità a Giordano e quindi di offrirgli il trono.

Ad un certo punto, sembrava quasi che la notizia fosse diventata ufficiale, al punto che Giordano Mazzocchi ha scelto di fare chiarezza in prima persona e lo ha fatto postando un video-sfogo su Instagram, dove ha fatto chiarezza sull'accaduto.

La verità di Giordano sul trono di U&D

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che l'ex fidanzato di Nilufar ha puntato sull'ironia, dicendo 'Non pensavo facessi il trono'. Sempre in maniera ironica ha ringraziato i fan per averglielo ricordato ed ha dato appuntamento a tutti loro alle 14,45 ma non sul trono di Uomini e Donne, bensì sulla poltrona rossa di casa di nonna.

Insomma per il momento Giordano ha smentito il rumors sul suo possibile arrivo sul trono della trasmissione sentimentale di Maria De Filippi, ma non si escludono possibili colpi di scena nel corso delle prossime ore.