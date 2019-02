Annuncio

Si avvicina la messa in onda della puntata di Uomini e donne, dedicata alla scelta finale di Lorenzo Riccardi, uno dei tronisti più chiacchierati, e al tempo stesso discussi, di questa edizione del programma sentimentale di Maria De Filippi. Venerdì, 22 febbraio, verrà trasmessa l'attesissima puntata su Canale 5 e, nel frattempo, arrivano già le primissime indiscrezioni su quello che sarebbe successo all'interno della villa e anche alcuni indizi da parte di una delle due corteggiatrici arrivate al duello finale.

Giulia sarebbe stata rifiutata da Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne

Nel dettaglio, infatti, i primi spoiler che arrivano dalla villa di Uomini e Donne rivelano che il soggiorno del tronista con le due ragazze sarebbe stato molto movimentato, al punto che ci sarebbe stato un momento in cui Lorenzo avrebbe deciso di interrompere la registrazione del programma, salvo poi ritornare di nuovo sui suoi passi e portare a compimento il suo percorso.

Tra le due corteggiatrici, ad avere la meglio sarebbe stata la bella Claudia che al rush finale avrebbe avuto la meglio sull'altra pretendente Giulia, che in un primo momento di questo percorso aveva fatto perdere la testa al tronista milanese. Le ultime di gossip, riportate dal sito web News U&D, inoltre, rivelano che una fan proprio ieri avrebbe incontrato la bella Giulia a Milano, città natale del tronista.

Ecco allora che qualcuno ha subito avuto qualche dubbio, ipotizzando che forse stavolta gli spoiler sulla registrazione di Uomini e Donne potessero non essere veri, ma a quanto pare le cose non starebbero proprio così.

La fan che ha incontrato Giulia e ha scattato una foto con lei in piazza Duomo a Milano, infatti, ha raccontato che la ragazza le avrebbe fatto capire che non sarà lei la scelta finale di Lorenzo e, quindi. che l'esito finale di questo suo percorso a Uomini e Donne non sarebbe stato positivo.

Lorenzo Riccardi, nuovo tatuaggio prima della scelta

A questo punto, non ci resta che attendere la messa in onda della prossima puntata speciale di Uomini e Donne, che vedremo in onda venerdì sera su Canale 5 per scoprire tutta la verità. Intanto Lorenzo ha partecipato alla puntata del trono over, andata in onda ieri pomeriggio, dove ha svelato di essersi fatto un nuovo tatuaggio prima del fatidico momento finale e ha fatto i complimenti a Gemma Galgani dicendo che 'dal vivo è proprio una bella donna'.