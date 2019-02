Annuncio

Il programma di ''Uomini e Donne'' non smette mai di regalare emozioni al pubblico da casa. Infatti nella nuova registrazione di ''Uomini e donne'' del 24 febbraio 2019 è stata presentata una nuova tronista: ovviamente i telespettatori la conoscono molto bene visto che è Giulia Cavaglia (ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi). Quest'ultima è stata infatti ''rifiutata'' dall'ex tronista Lorenzo per scegliere Claudia Dionigi nella festa organizzata al castello in prima serata su Canale 5.

Tuttavia, però, la ragazza non l'ha presa molto bene dicendo che Lorenzo non la meritava. Naturalmente il pubblico da casa ha preferito nettamente la scelta di Lorenzo di scegliere Claudia, visto che sul web la maggior parte della gente supportava l'ex corteggiatrice Claudia.

Detto ciò, i fan di Antonio Moriconi (ex corteggiatore di Teresa Langella) dopo il rifiuto dell'ex tronista partenopea di fidanzarsi con lui si sarebbero aspettati la poltrona rossa. Invece stano alle anticipazioni della nuova registrazione della puntata del trono classico del 24 febbraio, la redazione e Maria De Filippi hanno scelto di dare la possibilità a Giulia Cavaglia.

Uomini e Donne anticipazioni: Giulia Cavaglia è la nuova tronista

Come anticipato nel paragrafo sovrastante, dopo la delusione ricevuta da Lorenzo Riccardi, l'ex corteggiatrice Giulia Cavaglia grazie alla redazione di ''Uomini e Donne'' si potrà prendere la sua rivincita e trovare l'amore della sua vita. Naturalmente i fan del programma pomeridiano di Maria De Filippi non sono rimasti molto contenti di questa scelta, visto che la ragazza è stata quasi sempre attaccata sul web per i suoi comportamenti con Lorenzo.

Secondo voi la Cavaglia farà un bel percorso come tronista?

Trono classico: i fan di Antonio Moriconi vogliono l'ex corteggiatore sul trono

Naturalmente dopo l'annuncio sulle pagine ufficiali di U&D che Giulia Cavaglia è stata scelta come nuova tronista, il popolo del web, ma soprattutto i fan di Antonio Moriconi si sono scagliati contro la redazione del programma televisivo. Infatti in molti si chiedono il perché di mettere Giulia sul trono e Antonio dopo il percorso fatto con Teresa Langella no. Per ora l'ex corteggiatore non ha dichiarato nulla su questo argomento, ma tuttavia sui social continua la richiesta alla redazione di mettere il giovane ragazzo sul trono, visto che dopo la grande delusione avuta con Teresa sarebbe giusto concedergli anche a lui l'occasione di sedersi sul trono.