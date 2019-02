Annuncio

Annuncio

La scorsa settimana la scelta a Uomini e donne di Teresa Langella e la risposta negativa di Andrea Dal Corso avevano scatenato un gran polverone nei social network. In tantissimi si erano schierati contro l'imprenditore veneto, accusandolo di avere preso in giro la tronista evitando il confronto con lei. A distanza di giorni, anche la decisione di Lorenzo Riccardi sta scatenando interesse sui social network, ma in questo caso si parla di commenti più che altro positivi. La scelta in favore di Claudia Dionigi, infatti, è stata apprezzata dalla grande maggioranza degli utenti sul web, oltre che da numerosi volti noti dell'universo di Uomini e Donne e Temptation Island. Nelle ultime ore, infatti, alcuni ex protagonisti dei programmi di Maria De Filippi si sono espressi nei confronti della neo-coppia e tra di essi spicca il nome di Teresa, che non ha mancato di rivolgere un dolce pensiero all'ex 'collega'.

Annuncio

La reazione di Giulia, Claudia e Lorenzo emozionano Teresa

Nel frattempo, è arrivata sui social anche la reazione della stessa Giulia che ha preferito evitare di fomentare le polemiche per le sue dichiarazioni dopo l'annuncio di Lorenzo. Nel suo profilo Instagram, l'ex corteggiatrice ha scritto un semplice ed eloquente: 'Solo grazie'.

Per quanto riguarda Teresa Langella, sebbene il suo trono non si sia concluso nel migliore dei modi, ieri sera ha seguito la scelta di Lorenzo Riccardi e si è emozionata davanti al sì di Claudia Dionigi. L'ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha riservato un pensiero alla neo-coppia nel suo profilo Instagram. A loro ha scritto: 'La vera unicità è nella normalità.

Annuncio

I migliori video del giorno

Vi auguro l'amore, quello vero. Quanta emozione'. Le sue parole sembrano essere una frecciatina a Giulia Cavaglià che, delusa dalla mancata scelta da parte di Lorenzo, gli aveva riservato una critica definendolo una persona semplice. Insieme alla Langella, anche Nicolò Ferrari ha espresso il suo punto di vista in merito alla scelta dell'amico. Riportando le immagini del sì di Claudia, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha scritto una semplice e chiara dichiarazione: 'La bellezza'.

Le parole di Francesca Del Taglia e Giulia Cavaglià

Tra i volti noti di Uomini e Donne che hanno gradito la scelta di Lorenzo Riccardi, segnaliamo anche Francesca Del Taglia che la scorsa settimana era apparsa molto pungente nei confronti di Andrea Dal Corso.

Annuncio

'Un grande augurio a questa meravigliosa nuova coppia. Vi siete trovati', queste le parole della compagna di Eugenio Colombo che ha fatto anche i complimenti a Claudia per la sua bellezza. Parole soddisfatte anche da parte di Roberta Mercurio, ex partecipante a Temptation Island. Anche lei ha espresso la propria emozione per quanto visto, riservando anche una frecciatina a Giulia Cavaglià e alla sua reazione considerata esagerata: 'Perché la semplicità, l'umiltà, la purezza, l'onestà ma soprattutto i veri valori vincono sempre. Questa è una delle scelte più belle e sentite degli ultimi anni. D'altronde, quando si sceglie con il cuore non si sbaglia mai'.