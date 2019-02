Annuncio

Ida Platano è sicuramente una delle dame meglio conosciute del trono over di Uomini e donne. Nel corso delle ultime puntate del dating show, la Platano è tornata a sedere tra le altre dame del programma condotto da Maria De Filippi. Qui si è ritrovata davanti l'ex fidanzato Riccardo Guarnieri, che nel frattempo aveva intrapreso una relazione con Roberta Di Padua.

Un flirt che ha suscitato la gelosia della Platano, che dopo aver saputo che i due avevano trascorso un weekend insieme aveva chiesto un chiarimento a Riccardo per poi fuggire a piangere dietro le quinte. Qui era stata raggiunta dal cavaliere, che addirittura l'aveva presa tra le braccia per consolarla. Tanti fans di Uomini e Donne a questo punto.

avevano sperato in una loro riappacificazione, visto che non erano nuovi a scene del genere. Peccato che Riccardo non avesse avuto intenzione di tornare sui suoi passi.

Uomini e Donne: lo sfogo di Ida Platano

Oggi Ida, superata la disperazione per la decisione del tarantino, ha concesso una lunga intervista al magazine di Uomini e Donne per fare il punto della situazione. Scendendo nel dettaglio, la donna ha dichiarato di aver chiuso la storia con Riccardo dopo aver provato in tutti i modi a 'ricucire lo strappo' quando erano nel back-stage.

In quella occasione, il cavaliere aveva ammesso di aver trovato una donna intelligente (Roberta) che finalmente lo capiva. Ida, a questo punto, ha detto di darci un taglio, promettendo al figlio di stare bene e di non farlo più soffrire. Infatti ha ammesso di aver bisogno di sorridere, cosa che con Riccardo non è più possibile.

U&D trono over: Ida non è pronta ad avere una nuova storia

Durante lo sfogo a 'Uomini e Donne Magazine', Ida ha detto di non essere ancora pronta ad avere una storia d'amore con un altro uomo; superare la rottura con Riccardo non è stato semplice, tanto da non esserne ancora uscita completamente. Inoltre ha detto di vedere il Guarnieri con occhi diversi, trovandolo più superficiale di come sospettava.

Nonostante il dolore per la fine della sua storia d'amore, la parrucchiera ha le idee ben chiedere sul tipo di uomo che vuole al suo fianco: a proposito la protagonista di U&D ha confessato di temere di essere abbandonata di nuovo, tanto che in questo momento non crede più nell'amore. Inoltre ha rivelato di aver bisogno di una persona che la faccia sentire bene e che non gli crei problemi, visto l'esperienza passata.

Infine si augura che il prossimo partner la faccia solo stare bene.