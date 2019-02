Annuncio

Nella giornata di oggi è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e donne. A sorpresa è stato proposto a Giulia Cavaglia il trono. La ragazza era intervenuta nel programma per avere un confronto con la neo coppia formata da Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, ma alla fine Maria De Filippi le ha proposto di sedere sulla tanto ambita sedia rossa. La ragazza sarà dunque la nuova tronista di U&D.

La non scelta di Lorenzo Riccardi è la nuova tronista

Lo scorso venerdì è andata in onda la seconda puntata di Uomini e Donne La scelta. Ad essere il protagonista è stato il tronista Lorenzo Riccardi, che alla fine del suo percorso ha deciso di uscire dal programma con Claudia Dionigi.

In molti sono rimasti sorpresi dalla scelta del ragazzo, dato che fin dall'inizio del suo trono, tutto il pubblico di Uomini e Donne aveva notato uno spiccato interesse da parte sua verso la determinata Cavaglia. Anche Giulia, dal canto suo, non ha preso bene la notizia, definendo la decisione di Lorenzo come una scelta fatta solo per business e non dettata dai sentimenti.

Durante la puntata del trono classico di Uomini e Donne che è stata registrata oggi, l'ormai ex tronista ha ricevuto diverse critiche per il suo comportamento, ma dopo qualche discussione, la Cavaglia ha deciso di accettare la decisione presa di Lorenzo e ha preferito non commentare più la vicenda. Pochi attimi dopo, pare all'improvviso, la redazione ha proposto a Giulia di sedere sul trono e lei ha accettato.

Un nuovo percorso per Giulia Cavaglia

A pochi giorni dalla messa in onda di Uomini e Donne La scelta, forse nessuno si sarebbe già aspettato di vedere la Cavaglia seduta sul trono. Durante i due giorni trascorsi in villa con Lorenzo, Giulia ha mostrato di essere molto interessata al tronista, tanto da organizzare la registrazione di un video molto toccante dedicato a Lorenzo.

Purtroppo però, Lorenzo ha deciso di abbandonare la trasmissione con Claudia. Dopo la scelta, Giulia ha commentato quanto accaduto dichiarando di non aver creduto al 'cobra' quando lui le ha rivelato che il suo cuore gridava il nome della Dionigi. Le sue dichiarazioni sono state ampiamente criticate sul web, in particolar modo la frase "A uomini semplici, scelte semplici" non è piaciuta molto alle fan della Dionigi.

Adesso però la ragazza avrà modo di riscattarsi e di intraprendere un nuovo percorso, questa volta nel ruolo da tronista di Uomini e Donne.