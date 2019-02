Annuncio

Registrata la scelta di Teresa Langella, che è stata trasmessa in data 15 febbraio, in prima serata, nel corso di una puntata dello 'Speciale Uomini e donne', attendiamo di vedere la scelta di Lorenzo Riccardi. Il giovanissimo tronista milanese ha già trascorso il week-end in villa assieme alle sue due corteggiatrici e ha già registrato la propria scelta. Quest'ultima sarà trasmessa su Canale 5, alle ore 21:20, il prossimo venerdì 22 febbraio. Ma, prima di assistere al fatidico evento, Riccardi ha rilasciato un'intervista al Magazine di U&D che lo ha visto sfogarsi in merito al suo percorso e in merito all'ansia che ha predominato in lui prima dell'ultima registrazione. Scopriamo tutte le sue dichiarazioni pre-scelta.

Speciale U&D, la scelta di Lorenzo Riccardi: intervista prima della dichiarazione d'amore

Lorenzo Riccardi è stato intervistato prima della scelta, dichiarando di essere carico d'ansia e di aver provato a calpestare le sue preoccupazioni andando in giro per i negozi a fare shopping. Inoltre il ragazzo, dopo essersi tatuato l'immagine del trono rosso di Uomini e Donne, ha rivelato di aver effettuato un nuovo tatuaggio. Si tratterebbe di un segno simbolico formato da due quadretti in cui in ognuno sono riportate le seguenti parole: "si", "no". In merito ha dichiarato: "Mi sono fatto tatuare due quadrati, uno con scritto 'si', l'altro con scritto 'no', come quelli che si scrivevano sui biglietti e che si ci scambiava tra i banchi di scuola. Sto cercando di affrontare questa esperienza con il sorriso e soprattutto senza paure".

Il tronista su Giulia e Claudia: il desiderio di convivenza

Lorenzo ha rivelato di aver voglia di godersi un vero fidanzamento nonostante sia difficile, per lui, immaginarsi con una persona accanto dopo molto tempo in cui è rimasto da solo (sono ben due anni che il ragazzo è single). "In questo momento ho voglia di convivere, ma dopo la scelta voglio procedere con cautela anche se già un progetto di vita comune non mi spaventa".

Su Giulia Cavaglia e Claudia Dionigi ha poi rivelato che entrambe sono due persone stupende e che, a prescindere da colei che sarà la sua scelta, al termine di questo percorso si porterà con sé molti momenti veri di tranquillità e felicità. "Mi hanno dato molto", ha infine dichiarato sulle sue due pretendenti.

Adesso non ci resta che attendere la messa in onda di questa attesa scelta con appuntamento previsto (come già anticipato) il prossimo venerdì sera.