Nino Castanotto, partecipante messinese di Uomini e donne, é stato contattato dal tg satirico Striscia la notizia. Il cavaliere del Trono Over è stato accusato da una dipendente di non averla pagata. Quest'ultima, raggiunta dalla storica inviata Stefania Petix, ha dichiarato di aver lavorato per diciotto anni alle dipendenze di Castanotto. Anche alcuni clienti dell'agenzia di viaggi di Nino hanno raccontato la loro versione dei fatti, senza mostrare i loro volti, sostenendo di aver perso dei soldi a causa dell'attività di Castanotto. A detta di costoro, la presunta truffa sarebbe stata denunciata alle autorità competenti. Il cavaliere del Trono Over è stato raggiunto da un altro inviato del tg satirico, Max Laudadio, al quale l'uomo non ha voluto rilasciare dichiarazioni.

Successivamente Nino, che attualmente è titolare di un ristorante vicino Brescia, si è messo in contatto con l'inviato di Striscia, fornendo la sua versione dei fatti. Ecco cosa ha detto uno dei membri più autorevoli del parterre maschile di Uomini e Donne.

Nino Castanotto si difende dalle accuse negando di non aver pagato una dipendente

Nino Castanotto ha dichiarato di aver querelato la donna che l'ha accusato di truffa. L'uomo ha smentito con vigore di non aver adempiuto i suoi obblighi nei confronti dei dipendenti della sua attività. Tuttavia, la questione non è stata chiusa da Striscia, in quanto l'inviato Max Laudadio ha concluso il servizio dicendo che sarebbe andato a fondo della vicenda per scoprire come siano andate davvero le cose.

La questione è emersa come un fulmine a ciel sereno proprio dopo il ritorno in tv di Castanotto che, dopo la fine della sua conoscenza con Anna Tedesco, si è allontanato da Uomini e Donne. L'uomo non è riuscito a trovare ancora l'anima gemella, dopo aver avuto alcune frequentazioni finite male all'interno del programma.

Ci si chiede cosa potrebbe dire Maria De Filippi dopo l'inaspettato servizio mandato in onda da Striscia la notizia. Non resta che attendere i prossimi sviluppi della situazione che potrebbe avere delle ripercussioni anche negli studi del programma. Il cavaliere ha avuto un comportamento impeccabile a Uomini e Donne, essendosi sempre distinto per il suo garbo e la sua gentilezza.

Ancora non si sa molto sulla sua vita privata, se abbia avuto dei figli o sia stato sposato. Ha riscosso molto successo in seguito alla sua partecipazione al programma, ma ora i fan chiedono sui social maggiori chiarimenti in merito al servizio di Striscia.