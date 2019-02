Annuncio

A qualche giorno dalla messa in onda della prima puntata serale di Uomini e donne, alcuni fan hanno sollevato una piccola polemica sui social network: in tanti, infatti, si sono accorti dell'assenza di due storici protagonisti della trasmissione tra le coppie presenti alla scelta di Teresa Langella. Stiamo parlando di oscar branzani ed Eleonora Rocchini, che pare non siano stati proprio invitati dalla redazione a partecipare al format di Canale 5. Nelle ultime ore, la toscana ha deciso di spiegare le ragioni della sua mancata presenza al party, organizzato da Valeria Marini nel Castello.

Eleonora e Oscar forse ancora 'ai ferri corti' con la redazione di U&D

Risale a qualche mese fa la lite via social che Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini hanno avuto con la redattrice di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia.

Gli appassionati di gossip ricorderanno sicuramente il serrato botta e risposta che c'è stato a distanza tra la 'spalla' di Maria De Filippi e la coppia nata in trasmissione circa tre anni fa. L'oggetto del contendere? Le mancate ospitate dei piccioncini nel programma dopo la scelta.

A riaccendere i riflettori sul rapporto conflittuale che ci sarebbe tra i ragazzi e chi lavora per la trasmissione di Canale 5, è stata la notizia dell'assenza dei due alla puntata del 15 febbraio, dedicata alla decisione finale di Teresa Langella.

Alcuni attenti fan, dunque, si sono accorti che il tronista napoletano e la fidanzata non comparivano tra le tante coppie che sono state invitate al party nel Castello; tra le unioni storiche e quelle più recenti che si sono formate negli studi di U&D, infatti, non era contemplata quella più che triennale di Oscar ed Eleonora.

Ad una follower che si domandava come mai lei e il compagno non hanno partecipato al format Mediaset, la Rocchini ha risposto: 'Non hanno pensato a noi, probabilmente avevano già raggiunto il limite di coppie da invitare'.

Non sappiamo se la giovane abbia usato l'ironia per commentare la scelta della redazione di non ospitare lei e Branzani nel prime time, ma è molto probabile visti i trascorsi che ci sono tra i vari protagonisti di questa storia.

U&D, in arrivo la scelta di Lorenzo Riccardi

Se Oscar ed Eleonora pare non siano stati invitati alle puntate serali di Uomini e Donne, al loro posto abbiano visto e vedremo molte altre coppie che si sono formate grazie alla trasmissione di Canale 5.

Tra i tanti protagonisti che hanno partecipato alla scelta di Teresa, infatti, spiccano i 'veterani' Eugenio e Francesca, Elga e Diego, e i 'novellini' Andrea e Arianna, Rosa e Pietro, Ursula e Sossio.

Messo da parte il 'no' che ha ricevuto la Langella da Andrea Dal Corso, i telespettatori sono in attesa di sapere come andrà a finire il percorso di Lorenzo Riccardi.

Venerdì, 22 febbraio, assisteremo alla messa in onda della villa e poi della scelta del tronista, combattuto tra Giulia Cavaglià e la verace Claudia Dionigi. Secondo le indiscrezioni che sono trapelate nei giorni scorsi, il ragazzo abbia preferito la corteggiatrice romana e da lei si sia sentito dire un bel 'sì'.