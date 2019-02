Annuncio

Annuncio

La puntata odierna del trono over di Uomini e donne è stata molto accesa. Maria De Filippi ha ripreso da dove era stata interrotta la puntata di ieri, ovvero, lo scontro tra Ida e Riccardo. I due protagonisti si sono ormai lasciati da alcuni mesi, eppure gli strascichi continuano ad essere molto presenti. In questi giorni, infatti, Riccardo sta muovendo delle accuse pesantissime contro Ida che stanno generando molto scalpore. Dopo un'accesissima discussione in studio, infatti, l'uomo ha mandato Ida a quel paese suscitando la reazione di Maria De Filippi. La padrona di casa, infatti, gli ha detto: "Modera il linguaggio".

La forte lite tra Ida e Riccardo a Uomini e Donne

Ida e Riccardo continuano a punzecchiarsi, negli ultimi giorni, però, stanno davvero esagerando.

Annuncio

Riccardo Guarnieri sta conoscendo una nuova dama, si tratta di Roberta. In occasione di un confronto tra i due, è intervenuta la ex Ida Platano. La donna ha detto, in modo dispregiativo, che i due si somigliano. Riccardo non ha molto gradito la sua uscita, al punto che ha iniziato a muovere delle accuse pesantissime contro di lei: l'uomo, infatti, ha detto che Ida avesse portato avanti un copione nel corso dell'anno scorso. Gli animi in studio erano così concitati al punto che sono intervenuti anche Gianni Sperti e Tina Cipollari, i quali hanno preso la parola per correre in difesa di Ida. La puntata odierna è ripartita proprio da questo momento.

Maria De Filippi riprende Riccardo Guarnieri dopo la parolaccia

La situazione in studio è andata sempre peggio al punto che, dopo le continue smentite e accuse da parte di Ida contro Riccardo, quest'ultimo ha sbottato mandando a quel paese la donna.

Annuncio

Naturalmente la parolaccia è stata censurata, tuttavia, il pubblico si è molto indignato. In studio, infatti, si è innalzato un coro di boati e fischi contro il cavaliere. Gli animi sono stati così inquieti al punto che Riccardo si è alzato in piedi ed ha guardato Maria De Filippi chiedendo scusa per la parola assolutamente offensiva e fuori luogo. La padrona di casa, però, non ha gradito molto il suo comportamento e, infatti, gli ha detto: "Modera il linguaggio". Il cavaliere è sembrato notevolmente in imbarazzo, ma ha provato a giustificarsi dicendo di essere esploso perché ha troppe cose dentro e non ce la fa più. Il pubblico e tutti i presenti in studio, però, si sono schierati tutti dalla parte della dama.