Annuncio

Annuncio

L'ex tronista del dating di Uomini e donne, dopo un lungo periodo vissuto lontano dai social, ha deciso di rompere il silenzio. Sara Affi Fella, dopo aver riaperto il suo profilo qualche settimana fa, è tornata su Instagram con un video. La ragazza partenopea, dopo l'esperienza negativa vissuta sul trono per via dello scandalo che l'aveva travolta, sembra aver superato tutte le sue paure e le sue insicurezze. Per chi non avesse seguito la vicenda, Sara è stata travolta dalle critiche dopo che durante il percorso sul trono, mentre approfondiva meglio la conoscenza con Luigi Mastroianni e Lorenzo Ricciardi, si era scoperto che era ancora fidanzata con il suo storico compagno Nicola Panico. La vicenda ebbe un clamore immenso, tanto che la tronista fu costretta a disattivare tutti i suoi profili social perché presa di mira da tantissimi follower.

Annuncio

Inoltre, era stato perfino rescisso il contratto con tutte le aziende di cui faceva da testimonial.

Poche ore fa, Sara è tornata su Instagram in una veste totalmente diversa. Fin ad oggi era tornata a 'parlare' ai suoi fan solamente attraverso degli screenshots. In queste ore è apparsa invece in un video in cui sembra piuttosto risoluta. Ovviamente l'ex tronista cerca sempre di mostrare un po' di timidezza per la paura di essere nuovamente presa di mira dagli haters che spesso sono stati piuttosto duri nei suoi confronti. Nel filmato, la Affi Fella dà dei consigli riguardo ai filtri di Instagram, ma alcuni utenti non hanno perso l'occasione di puntare ancora una volta il dito contro la ragazza.

Annuncio

Nicola Panico: 'Gradirei rispetto'

Sara Affi Fella e Nicola Panico dopo lo scandalo che li ha travolti hanno interrotto definitivamente la loro relazione. A una domanda di una follower, "Cos'hai nell'armadio?", l'ex tronista avrebbe risposto in modo ironico: "Di solito i vestiti, ma a volte ci metto anche le persone". La risposta della ragazza non è affatto piaciuta a Nicola Panico. L'ex calciatore sui social ha lanciato una frecciatina alla sua ex fidanzata: "Gradirei rispetto su quest'argomento".

Luigi Mastroianni volta pagina

Luigi Mastroianni all'epoca dello scandalo che ha investito Sara Affi Fella era il suo fidanzato. Dopo la delusione, il ragazzo è arrivato sul trono di Uomini e Donne.

Annuncio

Il siciliano, secondo alcune indiscrezioni lanciate da Il Vicolo delle News, dopo quasi un anno vissuto da tronista avrebbe scelto Irene Capuano e avrebbe ricevuto un bel sì da parte della corteggiatrice romana. Oggi Mastroianni sembra aver davvero voltato pagina e aperto di nuovo il suo cuore.