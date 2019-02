Annuncio

Procede a gonfie vele la storia d'amore tra Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, dopo la scelta dell'ex tronista andata in onda lo scorso venerdì nello Speciale di Uomini e donne. Dopo il sì di Claudia e i festeggiamenti al castello, la neo coppia non si è più separata ed entrambi sono tornati sui social mostrandosi felici e innamorati. Da diversi giorni non fanno altro che dedicarsi dolci parole d'amore, tanto che su Instagram Lorenzo ha pubblicato un post rivolto proprio alla neo fidanzata con una didascalia eloquente: "Scelgo ancora te", che testimonia come il giovane milanese sia sempre più convinto di aver fatto la scelta giusta.

U&D post scelta, Lorenzo e la dedica a Claudia: 'Scelgo ancora te'

Dopo la scelta avvenuta al castello e che abbiamo visto in onda lo scorso 22 febbraio in prima serata su canale 5, Claudia e Lorenzo sono tornati sui social e l'ex tronista, con il primo post pubblicato su Instagram, ha voluto esprimere tutto il suo amore alla neo fidanzata.

Lorenzo infatti, ha pubblicato un'immagine di loro due mentre si scambiano un bacio corredata da un eloquente didascalia "Scelgo ancora te", segno che Claudia è proprio la persona che voleva al suo fianco. Il cuore di Lorenzo sembra essere stato rapito dalla bella romana e sembra che ci siano tutti i presupposti perché questo sia solo l'inizia di una duratura storia d'amore. Anche Claudia comunque non è stata da meno e sui social ha postato una dedica a Lorenzo: 'Tu che sei la risposta senza chiedere niente', che testimonia la felicità della Dionigi la quale, dopo mesi di tensioni all'interno dello studio di Maria De Filippi, è riuscita nell'intento di conquistare il tronista milanese.

Uomini e donne, confronto dopo la scelta: Giulia nuova tronista

L'altra corteggiatrice di Lorenzo Riccardi, Giulia Cavaglià nel frattempo, dopo il confronto post scelta avvenuto nel corso della registrazione del trono classico dello scorso 24 febbraio, è diventata la nuova tronista del programma.

Una scelta che in molti hanno criticato per il poco tempo trascorso dalla "non scelta", ma che ha visto l'approvazione invece dello stesso Lorenzo che ha voluto precisare come la sua ex corteggiatrice si meriti questa opportunità. In attesa di ulteriori novità sulla coppia Lorenzo e Claudia, ricordiamo che venerdì 1° marzo andrà in onda la terza e ultima puntata dello Speciale di Uomini e donne dedicato alle scelte di Luigi e Ivan.