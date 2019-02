Annuncio

Le anticipazioni del Trono Classico di Uomini e Donne [VIDEO], in merito alla registrazione del 10 febbraio ci rivelano che Luigi Mastroianni è sempre più vicino alla scelta e le cose sembrano essere sempre più chiare. Dopo l'abbandono di Sonia arriva inaspettatamente quello di Giorgia Iarrera che ha spiegato in un videomessaggio che ha preferito tirarsi indietro, soprattutto a causa della confusione del tronista. Luigi Mastroianni ha, difatti, posto tutte le sue attenzioni sull'ultima arrivata, Valentina Galli, che qualche mese fa è stata "paparazzata" a cena con Fabrizio Corona. Proprio sulla Galli sono arrivate diverse segnalazioni anche tramite social secondo cui la ragazza, non nuova al mondo del Gossip, sarebbe già fidanzata.

Luigi, inizialmente, ha preferito non portarla fuori, poi però, è sceso di corsa dall'aereo che lo stava portando a casa e l'ha raggiunta per un chiarimento. Valentina ha spiegato che il ragazzo delle segnalazioni esiste, ma la frequentazione è finita già da tempo, più precisamente in estate. Intanto, Irene Capuano ha fatto presente al tronista il suo malcontento per questo suo nuovo interesse che secondo lei non lo porterà da nessuna parte. Infatti, senza peli sulla lingua, la Capuano ha detto al ragazzo che se sceglierà Valentina sarà pieno di "corna", in quanto ha già una persona fuori e per questo la scorsa puntata ha rifiutato il bacio del tronista.

Arrivano segnalazioni su Valentina Galli

Secondo diverse segnalazioni arrivate in studio e tramite social, la nuova corteggiatrice che ha stregato Luigi Mastroianni è già fidanzata da tempo.

Luigi inizialmente non ha preso bene la cosa e ha deciso di non portarla in esterna. Valentina Galli ha chiamato, tramite la redazione, il tronista che stava prendendo l'aereo per tornare a casa chiedendogli un chiarimento. Luigi, appena ha sentito la Galli, è sceso dall'aereo e l'ha raggiunta.

Valentina ha spiegato che il ragazzo delle segnalazioni è una persona che le è stata molto vicina. Insieme hanno poi deciso, durante il periodo estivo, di trasformare l'amicizia in qualcosa di più, ma questa prova non è andata bene e hanno chiuso il rapporto. Luigi ha creduto alle sue parole, scatenando la rabbia della rivale Irene Capuano convinta che la Galli non è sincera e non lo bacia perché già impegnata.

Giorgia Iarrera si è autoeliminata

Giorgia Iarrera, in un primo momento, sembrava essere la scelta preannunciata di Luigi Mastroianni che non ha fatto altro che tessere le sue lodi. Poi, con l'arrivo di Valentina Galli le cose sono cambiate e Luigi ha iniziato a criticare Giorgia, in quanto l'ha vista ancora immatura e, nonostante i diversi tentativi, non è riuscito ad instaurare con lei un grande dialogo.

Giorgia ha capito che il tronista non era molto preso da lei e con un video messaggio ha spiegato le ragioni del suo abbandono. Mastroianni ha sottolineato che in effetti Giorgia è una ragazza di sani principi e valori, ma il suo cuore va da un'altra parte, quindi ha appoggiato la scelta della Iarrera di autoeliminarsi.