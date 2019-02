Annuncio

Domani in prima serata su Canale 5, andrà in onda la sesta puntata dell'Isola dei Famosi 2019, il reality show di Mediaset condotto dalla romana Alessia Marcuzzi, affiancata dalle due opinioniste in studio Alda D'Eusanio e Alba Parietti e dall'inviato in Honduras, Alvin. Nella puntata di domani, scopriremo quali naufraghi di questa quattordicesima edizione, finiranno in nomination e quali invece saranno eliminati e dovranno abbandonare l'isola in Honduras. Di seguito, vi riportiamo le anticipazioni sulla sesta puntata.

Riepilogo quinta puntata e anticipazioni sesta: nomination ed eliminazioni

La quinta puntata di mercoledì 13 febbraio è stata caratterizzata principalmente dall'arrivo della new entry sull'Isola, la modella cubana Ariadna Romero e dalla manomissione della macchina del riso da parte dell'ex calciatore, Stefano Bettarini.

In nomination, l'attore Kaspar Kapparoni è stato eliminato però ha deciso di non abbandonare l'Honduras e di andare sull'Isola che non c'è ed entrare così in sfida con gli altri eliminati che lo raggiungeranno. Infine, c'è stata l'eliminazione lampo di Yuri: a finire in nomination invece Giorgia Venturini, Marco Maddaloni e Luca Vismara. La leader del gruppo scelta per la settimana è stata Soleil Sorgè che ha scelto di passare la notte con il fratello di Cecilia e Belen Rodriguez, Jeremias Rodriguez. Tra i due di fatti sembrerebbe essere nata una forte passione sull'Isola dei Famosi 2019. Nel corso della puntata di domani, scopriremo chi sarà il prossimo eliminato: al momento secondo quanto riportato dai sondaggi social dei fan, lo svantaggiato sembrerebbe essere Marco Maddaloni. Il ragazzo campano, sebbene si sia molto impegnato in queste settimane, potrebbe essere fatto fuori dall'isola di quest'anno.

Giorgia Venturini vuole lasciare l'Isola

Inoltre, nella sesta puntata dell'Isola dei Famosi 2019, la produzione di Mediaset si troverà di fronte ad un'altra grana da superare, l'ennesimo concorrente che vuole abbandonare l'Honduras. Giorgia Venturini approdata sull'Isola tramite il programma Saranno Isolani, avrebbe infatti confidato a Jo Squillo che non sta bene e che non ha più forze aggiungendo che in nomination con lei ci sono persone che meritano invece di andare avanti. La donna in sostanza ritiene che è giusto che sia lei ad essere eliminata. Giorgia ha inoltre aggiunto in confessionale di non stare bene fisicamente e psicologicamente e teme che sia giunta l'ora di lasciare definitivamente l'Honduras.