Ieri sera si è chiusa la 69esima edizione del Festival di Sanremo ma non si sono ancora placate le polemiche che in questi giorni hanno avuto come protagonisti i cantanti protagonisti della kermesse musicale. Primo fra tutti c'è Ultimo, il quale in queste ore è stato duramente bersagliato dalla stampa perché ieri sera ha sbottato contro i giornalisti al termine della proclamazione finale del vincitore.

Ultimo, che si è piazzato al secondo posto della classifica finale, ha usato termini forti nei confronti dei giornalisti, ma in queste ore ha voluto fare chiarezza sul suo profilo ufficiale Instagram.

La verità di Ultimo dopo la finale di Sanremo

Dopo le accuse e le polemiche che sono nate per le sue affermazioni in sala stampa ('Dovete sempre rompere il ca**?', rivolgendosi ai giornalisti), Ultimo ha voluto dire la sua e nella sezione 'Stories' di Instagram ha postato un bel po' di video, nei quali spiega di essere stato insultato dalla stampa presente al Festival in questi giorni.

Il giovane cantante, infatti, sostiene che lo avrebbero chiamato 'Stron***, deficiente' e che gli avrebbero detto 'tornatene a casa'. Forse, quindi, è anche questo il motivo per il quale Ultimo avrebbe sbottato ieri sera al termine della conferenza stampa di Sanremo.

Non è mancata la critica del cantante nei confronti del meccanismo di voto di questo 69° Festival di Sanremo. Ultimo, infatti, non ha gradito per niente il fatto che il voto del pubblico da casa, che ieri sera ha espresso la propria preferenza attraverso il televoto, sia stato ribaltato dalla giuria della sala stampa e da quella tecnica.

La frecciatina di Ultimo contro il vincitore del Festival di Sanremo Mahmood

I risultati del televoto di ieri sera, infatti, hanno evidenziato che Ultimo sia stato l'artista maggiormente votato dal pubblico da casa, ottenendo ben il 46% delle preferenze contro il 14% ottenuto da Mahmood, proclamato poi vincitore assoluto di quest'anno.

Il verdetto finale, quindi, è stato ribaltato dalle due giurie: quella dei giornalisti e quella tecnica, le quali hanno condotto alla vittoria il giovane Mahmood, ma Ultimo nel suo video social non ha potuto non sottolineare che invece con il televoto aveva praticamente triplicato il risultato del trionfatore assoluto di questo Sanremo.

Infine, il cantante romano ha chiesto scusa ai fan che lo hanno sostenuto in queste serate e che hanno speso soldi per il televoto.