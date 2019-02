Annuncio

Nuovi colpi di scena sono in arrivo a "Un posto al sole" negli episodi che andranno in onda dal 25 febbraio all'1 marzo alle ore 20:45 su Raitre. Una delle storyline più interessanti sarà quella che riguarderà Franco che, dopo essere stato brutalmente aggredito, verrà trasportato in ospedale dove verrà raggiunto dai suoi familiari, mentre Prisco cercherà di capire se la sua vendetta è andata a buon fine.

Guido e Mariella avranno un incontro che non li lascerà affatto indifferenti e che li aiuterà a comprendere di essere ancora innamorati l'uno dell'altra, generando una certa preoccupazione in Salvatore Cerruti.

Ciro pronto ad aiutare Franco

Elena, ancora alle prese con il dolore relativo alla perdita del suo bambino, deciderà di chiudere una volta per tutte con Valerio.

Marina, intanto, riuscirà a trovare una soluzione per tenere lontano l'uomo dalla figlia. Franco, dopo aver compreso che è stato Prisco ad aggredirlo, sarà preoccupato per l'incolumità di Angela e Bianca, temendo che la vendetta del criminale possa abbattersi anche su di loro. Boschi troverà un valido alleato in Ciro, il quale gli dimostrerà tutta la sua amicizia, offrendosi di affiancarlo nel portare a galla la verità.

Nel frattempo Otello rientrerà da Indica di pessimo umore, portando con sé una novità che lascerà di stucco Silvia e Michele.

Adele non riesce a trovare una nuova casa in affitto

Adele cercherà di dare una svolta alla sua vita e si metterà alla ricerca di una casa in affitto, ma riscontrerà una serie di difficoltà.

Giulia, a questo punto, le consiglierà di far valere i suoi diritti nei confronti di Manlio. Mariella, rientrata dalla maternità, riprenderà il suo lavoro al Comando dei vigili e, di conseguenza, si ritroverà ogni giorno a contatto con Guido.

Valerio, dopo aver saputo dell'imminente partenza di Elena, si precipiterà a casa sua per convincerla a concedergli un'altra possibilità. Renato, mentre farà da babysitter al piccolo Jimmy, si addormenterà sul divano lasciando il telecomando del televisore nelle mani del bambino che guarderà un film horror. Preoccupato per l'accaduto, dopo essersi confidato con Raffaele, deciderà di raccontare la verità a Giulia.

Guido finalmente dichiarerà il suo amore a Mariella: la donna, felice per la realizzazione del suo sogno, verrà riportata con i piedi per terra da Cotugno, il quale la convincerà a confrontarsi con Salvatore.