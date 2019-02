Annuncio

Proseguono le storie dei protagonisti di 'Un posto al sole' che portano novità sorprendenti dopo il ritorno di Prisco, intenzionato a preparare la vendetta ai danni di Franco Boschi. Quest'ultimo è molto preoccupato dopo la notizia degli arresti domiciliari concessi a Gaetano, accordatosi con l'avvocato per fingere di essere malato di cuore. Gli spoiler delle puntate che vanno da lunedì 25 febbraio a venerdì 1 marzo svelano che Boschi subirà un'aggressione che metterà a rischio la sua vita. L'uomo verrà portato in ospedale ma si renderà conto di essere stato vittima di un piano ordito alle sue spalle da Gaetano: l'unica preoccupazione di Franco sarà quella di evitare che ci possano essere delle ripercussioni sulla vita di Angela e della figlia.

Prisco, invece, gioirà per aver mandato in porto la sua vendetta mentre Guido continuerà a pensare a Mariella. Elena, dal canto suo, non riuscirà a superare il rapporto complesso con Valerio al punto che Marina troverà il modo per mettere delle distanze tra la figlia e il Viscardi, comportatosi nel modo sbagliato.

Il Boschi ha paura che la vendetta di Prisco possa ritorcersi anche contro i suoi familiari

Nel frattempo, Franco realizzerà che, dietro la sua aggressione, si nasconde la mano di Prisco e avrà paura che l'uomo voglia continuare a rendergli la vita impossibile facendo del male ad Angela e a Bianca. Ciro, dal canto suo, offrirà il proprio aiuto al Boschi mentre Otello rimarrà deluso dall'esperienza vissuta a Indica portando delle notizie inaspettate a Michele (Alberto Rossi) e a Silvia.

Renato farà da babysitter al piccolo Jimmy ma si addormenterà lasciando il telecomando nelle mani del bambino che finirà per vedere un film horror, pronto a creargli delle paure. Intanto Mariella rientrerà dalla maternità, tornando al comando dei vigili dove, tra l'altro, ritroverà Guido.

Valerio chiede una seconda possibilità alla compagna: Guido dichiara amore a Mariella

Valerio, dal canto suo, vorrà impedire a Elena di partire al punto che accorrerà a casa della donna chiedendole una seconda possibilità; il padre di Vittorio dichiarerà il suo amore a Mariella (Antonella Prisco), come mai non ha fatto prima. Adele, invece, sarà consapevole di non avere altra scelta se non quella di troncare la relazione con Manlio e, per tale motivo, si metterà alla ricerca di una casa in affitto.

Infine, Serena (Miriam Candurro) vivrà momenti di ansia in quanto avrà paura che il test del Dna possa dire che non è figlia di Gigi Del Colle.