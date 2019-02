Annuncio

Annuncio

Le anticipazioni di Una vita, relative alle puntate in onda dal 3 all'8 marzo, rivelano che Arturo scoprirà il bacio tra sua figlia Elvira e Victor, avvenuto durante la festa di Sant'Ausilio, e per tale ragione sfiderà il pasticcere a duello. Intanto, Maria Luisa troncherà i rapporti con il fidanzato, mentre Diego e Olga saranno sempre più vicini e si abbandoneranno alla passione facendo l'amore. Infine, Susana rischierà di finire sul lastrico dopo la revoca dell'incarico per la realizzazione del manto papale. Felipe finirà in ospedale a causa della difesa di Antonito.

Una Vita, Arturo sfida Victor a duello

Le anticipazioni di Una Vita dal 3 all'8 marzo rivelano che Martin dirà a Servante di provare a vendere i dadi da brodo per recuperare il denaro del biglietto per Cuba, ma l'uomo non crederà nella bontà dell'affare.

Annuncio

Diego tornerà ad Acacias e Blanca non riuscirà a dissimulare il suo interesse per lui, la donna inoltre noterà che si è procurato una brutta ferita alla mano. Liberto sarà molto deluso dal comportamento di sua zia Susana, la quale non gli ha rivelato subito che Simon è suo cugino, ma non capirà il motivo per cui ha tenuto il segreto anche con lui. Il ragazzo per questo motivo litigherà con la zia e non riuscirà in alcun modo a perdonarla. Ursula ritiene che un eventuale riavvicinamento tra Diego e Blanca sia pericoloso per il suo piano e così convince Olga a sedurre il maggiore degli Alday. Servante riuscirà a ritrovare Sepulveda, lo scultore che potrebbe essere d'aiuto ad Antonito. Ramon gli dirà che non c'è più necessità che restituisca il denaro, in quanto il suo debito è estinto.

Annuncio

Felipe darà appuntamento allo scultore a casa di don Ramon e insieme riusciranno a convincerlo a testimoniare in favore del giovane Palacios. Trini scoprirà per caso del bacio tra Victor ed Elvira e lo riferirà a Maria Luisa, la quale senza pensarci su un attimo romperà il fidanzamento con il bel pasticcere. Il ragazzo, in seguito, avrà un duro scontro con Arturo Valverde, che lo sfiderà a duello per lavare l'onta che ritiene di aver subito. Sepulveda non rispetterà l'accordo che aveva con Felipe e don Ramon, per tale ragione non andrà in commissariato per deporre in favore di Antoñito. Intanto, l'avvocato riceverà un biglietto di minaccia, che gli verrà consegnato da un uomo, lo stesso che inizierà a spiare ogni suo movimento.

Annuncio

Olga e Diego fanno l'amore, Felipe sparisce

Olga accetterà di sedurre Diego e così inizierà a frequentare l'uomo. Non avendo la più pallida idea di come fare a conquistarlo, fingerà con Blanca di aver incontrato un misterioso uomo che le piace e le chiederà dei consigli per farlo innamorare di lei. La maggiore delle Dicenta, non sapendo che l'uomo di cui le ha parlato sua sorella è proprio Diego, le starà vicino e le darà dei preziosi consigli. In seguito, Diego e Olga si confideranno i loro più intimi segreti e finiranno per baciarsi. Antoñito dopo le minacce ricevute in prigione deciderà di dichiararsi colpevole del reato che gli viene contestato, Felipe, però, convinto di poter provare la sua completa estraneità ai fatti, lo inviterà a fidarsi della bontà della sua linea difensiva. L’Alvarez Hermoso, preoccupato per le minacce ricevute e temendo che anche Celia sia in pericolo, cercherà di allontanarla da lui facendole credere di averla tradita nuovamente. Maria Luisa viene a sapere che il colonnello Valverde ha sfidato Victor a duello. Intanto Adela si renderà conto che suo marito Simon è ancora profondamente innamorato di Elvira e che probabilmente non l'ha mai dimenticata. Ursula cercherà di impossessarsi del quaderno di suo marito Jaime, nel quale è contenuta la combinazione della cassaforte, ma non riuscirà nel suo proposito. Olga e Diego dopo essersi baciati si sentiranno sempre più attratti l'uno dall'altro e si abbandoneranno alla passione. Simon pur di salvare Victor si offrirà di sostituirlo a duello, ma il colonnello non accetterà la proposta dell'ex maggiordomo. Celia non crederà alle parole di Felipe e si confiderà con la sua amica Trini. Il processo a carico di Antoñito avrà inizio, ma il ragazzo si ritroverà senza difesa, poiché Felipe scomparirà proprio in quelle ore.

Susana nei guai, Felipe in ospedale

Dopo lo scandalo che l'ha colpita, Susana non avrà pace e finirà nei guai, poiché il vescovato le revocherà l'ordine del manto papale per il quale la donna aveva speso molto denaro. A causa di ciò, la sarta rischierà di finire sul lastrico. Blanca scoprirà che l'uomo di cui è innamorata sua sorella Olga è Diego e che i due hanno iniziato una relazione. La giovane rimarrà letteralmente scioccata dalla scoperta e perderà i sensi. Sepulveda alla fine si presenterà alla prima udienza del processo a carico del giovane Palacios, ma contrariamente a quanto ci si potesse aspettare riferirà di non conoscere Belarmino e di aver avuto contatti soltanto con Antoñito. La testimonianza dell'uomo dunque metterà ancor più nei guai il giovane, che dovrà persino difendersi da solo visto che Felipe è assente. Olga si renderà conto che Blanca soffre a causa della sua storia con Diego e così cercherà di provocarla parlandole di lui. Felipe non si è presentato al processo perché coinvolto in un incedente.