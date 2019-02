Annuncio

Una Vita, cosa succederà nelle puntate spagnole? Dalle anticipazioni sappiamo che Ramon, dopo la morte di Trini, scivolerà in una profonda depressione, tanto da meditare il suicidio. Intanto Celia si prenderà cura della piccola Milagros, orfana di madre. La donna sembra nascondere un terribile segreto che riguarda proprio il decesso della sua amica di sempre. Pare infatti che Celia abbia esitato un po' troppo nel somministrare a Trini la pastiglia che avrebbe potuto salvarle la vita. Improvvisamente, il quartierino di Acacias verrà scosso da uno sparo proveniente dalla casa degli Alvarez Hermoso. Ad essere ferito è Felipe, che giacerà a terra privo di sensi. L'avvocato perderà moltissimo sangue e verrà portato d'urgenza in ospedale, dove si troverà a lottare tra la vita e la morte.

A sparare quel colpo è stato Ramon, che si dichiarerà colpevole, ma come sono andate veramente le cose?

Una Vita, anticipazioni: uno sparo scuote Acacias

Le anticipazioni spagnole di Una Vita ci raccontano che nelle prossime puntate Acacias 38 sarà teatro di un altro triste episodio. Felipe verrà trovato a terra immerso in una pozza di sangue. Le sue condizioni appariranno sin da subito gravissime, tanto che verrà portato in ospedale privo di sensi. Chi è stato a sparare all'avvocato? Inaspettatamente, il colpevole si consegnerà spontaneamente alla Guardia Civile: si tratta di Ramon. Durante la confessione, l'uomo dirà che si è trattato di un incidente. Nel frattempo Celia accorrerà all'ospedale, apprendendo dai medici che l'unica speranza per salvare Felipe è un delicato intervento chirurgico. Ramon è devastato da quanto successo e si torturerà nella sua cella solitaria. Lolita farà visita a Felipe, ma verrà trattata in mallo modo da Celia.

La depressione di Ramon nelle puntate spagnole di Una Vita

Il commissario Mendez appurerà che la versione di Ramon è vera e così rilascerà l'uomo. Intanto Celia prega per la buona riuscita dell'operazione del marito. Come si evince dalle anticipazioni spagnole di Una Vita, Felipe sopravviverà all'intervento, anche se la ripresa sarà lunga e difficile. Ancora dolorante ma carico di buone speranze, l'avvocato tornerà ad Acacias, dove lo aspetterà Ramon. I due chiariranno e il tragico incidente sarà un modo per rinsaldare la loro amicizia, tanto che Felipe prometterà al suo 'sicario' che lo aiuterà a superare il dolore per la morte di Trini. Tuttavia l'Hermoso non è ancora a conoscenza del terribile segreto che nasconde sua moglie Celia, sempre più ossessionata dalla povera Milagros...