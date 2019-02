Annuncio

Nuove avvincenti puntate di Una vita attendono i telespettatori anche nella settimana che va da domenica 24 febbraio a venerdì 1 marzo 2019 ed in cui vedremo che Elvira si avvicinerà sempre più a Victor sino ad arrivare a baciarlo. Il colonnello Valverde nel frattempo, ha studiato un piano per vendicarsi di Simon e svelerà Il Segreto del maggiordomo e di donna Susana a tutto il quartiere mentre Antonito, in carcere accusato di truffa, verrà difeso da Felipe.

Una Vita, anticipazioni: il colonnello Valverde svela la verità su Simon e donna Susana

Nuovi episodi ricchi di colpi di scena andranno in onda la prossima settimana su canale 5 a partire dalle 14,10 ed in cui, stando agli spoiler, vedremo che Arturo Valverde sarà assetato di vendetta contro Simon per le offese e le umiliazioni subite dalla figlia.

Come abbiamo visto nelle scorse puntate, il colonnello è venuto a conoscenza del segreto di donna Susanna, dopo aver ascoltato una conversazione tra Elvira e Maria Luisa. Un'informazione che l'uomo vorrà usare contro il maggiordomo e tal proposito deciderà di finanziare uno spettacolo di burattini a cui inviterà tutto il quartiere di Acacias. Proprio durante la rappresentazione, tutti quanti capiranno il rapporto di parentela tra Simon e donna Susana e capiranno che i due in realtà sono madre e figlio. Antonito nel frattempo, è ancora in carcere con l'accusa di truffa aggravata ai danni del municipio, mentre Belarmino sembra aver fatto perdere le sue tracce. Sarà Ramon a chiedere a Felipe di assumere la difesa del figlio, pagando tutte le spese legali.

Una vita trame dal 28 febbraio al 1 marzo: Elvira vuole consolare Victor e lo bacia sulle labbra

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Una Vita e riguardanti gli episodi in onda dal 24 febbraio al 1 marzo, vedremo che Elvira accuserà Simon di essere geloso di Victor, facendo quindi infuriare il Gayarre che intimerà alla Valverde di stare lontano dal nipote e da tutta la sua famiglia. Victor nel frattempo, su consiglio di Elvira, chiederà a Ramon il permesso di partire per Parigi con Maria Luisa, ma sarà proprio la giovane Palacios a rifiutarsi di seguire il fidanzato. Victor sconsolato per l'atteggiamento della fidanzata, troverà conforto in Elvira che, come vedremo, arriverà a baciarlo sulle labbra.

Una scena che verrà vista da Ursula. Nelle prossime puntate vedremo inoltre che Olga svelerà alcuni particolari del suo passato ed in particolare racconterà delle violenze subite dal patrigno Tomas, che la portarono anche ad un aborto. Vicende che colpiranno molto sia Blanca che Ursula, con quest'ultima che tenterà di riavvicinarsi alla figlia che un tempo aveva abbandonato.

Questo e molto altro nelle nuove puntate della soap Una Vita che vedremo in onda dal 24 febbraio al 1 marzo a partire dalle 14,10 su canale 5. Ricordiamo inoltre che per la prossima settimana è sospesa la punta serale su rete 4.