Le anticipazioni spagnole di Una vita dal 25 febbraio al 1 marzo, svelano che Ramon entrerà nella camera da letto di Trini, dove tutto è rimasto identico dal giorno della sua morte. Carmen e Cesareo, intanto, sospetteranno che Samuel sia immischiato in un brutto giro, mentre Felipe passerà i poteri a Telmo nella gestione della fondazione. Peccato che l'ex prete venga accompagnato alla stazione di polizia, in quanto accusato della morte di Jimeno.

Una Vita: Celi ossessionata da Milagros

Gli spoiler iberici di Una Vita svelano che Ramon capirà che Celia nutre un’ossessione nei confronti di Milagros, tanto da spiare ogni sua mossa, mentre Inigo ringrazierà la fidanzata Leonor per tutto quello che ha fatto per lui, se Tito non interrompesse il loro momento romantico con una notizia urgente: a proposito il pugile rivelerà di voler riprendere a fare a cazzotti sul ring.

Celia, invece, dimostrerà di essere in preda alla follia, tanto da avere un brutto litigio con Ramon, deciso a riprendersi la figlia. Per questo motivo l'Hermoso cercherà di convincere Felipe che l'uomo non è adatto ad accudire una neonata. Infine Inigo chiederà a Liberto un prestito per fare una scommessa.

Una Vita anticipazioni: Servante e Fabiana aprono una pensione

Stando alle trame di Una Vita, in onda in Spagna in questo periodo si evince che Padre Bartolomé nasconderà qualcosa in un mobile nell'abitazione di Telmo, dopo aver svolto alcune pratiche in salotto. Leonor, intanto, saluterà per sempre la madre Rosina dopo aver parlato di un piano misterioso con Inigo. Ramon, invece, permetterà ad Antonito e Lolita di andare a Parigi, mentre Padre Bartolomè informerà Lucia e Ursula che i soldi della fondazione sono svaniti nel nulla: a proposito l'educatrice troverà alcuni documenti che punteranno il dito contro Telmo.

Per tale ragione Lucia deciderà di lasciare Acacias 38 dopo aver scritto una lettera a Telmo.

Celia, nel frattempo, sarà sconvolta dalla probabile partenza dei Palacios insieme alla piccola Milagros. Successivamente Tito perderà per k.o. l'incontro, tanto da rimanere incosciente sul ring. I seguaci dello sceneggiato scopriranno che Inigo informerà Leonor, Flora e Rosina che l'incontro di boxe era truccato per vendicarsi di Adreas. Per tale ragione, Inigo, Leonor, Flora e Tito decideranno di lasciare per sempre Acacias 38. Celia, intanto, entrerà furtivamente in casa di Ramon per rapire Milagros prima della sua partenza. Peccato che venga sorpresa dal vedovo di Trini, mentre Telmo cercherà di fermare la fuga di Lucia.

La trama, a questo punto, subirà un salto temporale di 10 anni. Lolita e Antonito apriranno una latteria, mentre Fabiana e Servante diventeranno i proprietari di una pensione, tanto da cedere il chiosco di fiori a Marcelina. Antonito, invece, venderà la casa ad una famiglia di artisti: a proposito, la cameriera Arantxa troverà alloggio in soffitta. Infine Lucia incontrerà Samuel insieme ad una ragazza affascinante durante una passeggiata con il marito.