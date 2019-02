Annuncio

Torna l'appuntamento con le novità su Una Vita, la soap opera campione di ascolti di Canale 5. Le anticipazioni delle puntate, in onda nei prossimi mesi, svelano che Adela perderà la vita dopo aver aiutato Simon e Elvira a scappare in Italia.

Arturo chiede ad Adela di pedinare Simon e Elvira

Una nuova tragedia colpirà Acacias 38 nel corso delle nuove puntate di Una vita, in onda nei prossimi mesi su Canale 5. Le anticipazioni annunciano la resa dei conti tra Adela, Simon e Elvira con un drammatico finale che i telespettatori assisteranno nella puntata 676.

Tutto inizierà quando Elvira deciderà di entrare in convento dopo aver capito che non esiste un futuro accanto a Simon. Ovviamente Gayarre cercherà di farle cambiare idea invitandola a fuggire da Acacias 38 insieme a lui.

Adela, nel frattempo, assisterà ad un bacio tra il marito e la figlia del Colonnello Arturo Valverde tanto da correre da quest'ultimo a comunicargli quello che ha appena visto. A questo punto il Valverde crederà alle parole dell'ex suora, capendo che sua figlia le aveva mentito quando aveva dichiarato l'intenzione di farsi suora. Inoltre stufo di essere preso in giro deciderà di pedinare sua figlia e Simon grazie alla complicità dell'ex religiosa. Dall'altro canto il maggiordomo si confiderà con Victor, Liberto e Celia. In quest'occasione Adela scoprirà che suo marito ha intenzione di fuggire insieme ad Elvira e lo rivelerà ad Arturo. Infine la nuora di Donna Susana prometterà di aiutare quest'ultimo a patto che i due adulteri non vengano uccisi.

La morte di Adela, Simon e Elvira scappano in Italia

Le trame di Una Vita svelano che purtroppo le intenzioni di Arturo Valverde non saranno delle più rosee. Infatti assolderà un sicario per uccidere Simon con la convinzione che sia l'unico modo per convincere la figlia ad entrare in convento. Nel frattempo Adela si pentirà del gesto tanto da raggiungere Simon e Elvira pochi minuti prima che il sicario prema il grilletto contro il primo.

L'ex suora, a questo punto, non esiterà a fare scudo con il suo corpo ricevendo una pallottola al cuore al posto di suo marito. In questa tragica circostanza Adela augurerà al marito di essere felice accanto ad Elvira per poi chiudere gli occhi per sempre.

Infine la coppia chiederà al proprietario della carrozza di portare il corpo della sfortunata Adela ad Acacias 38 prima di dirigersi a prendere il primo transatlantico diretto in Italia.