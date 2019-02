Annuncio

Nuove e avvincenti puntate della soap Una vita ci attendono anche nella settimana dal 17 febbraio al 22 febbraio. Le anticipazioni sui nuovi episodi ci svelano che Blanca farà di tutto per scoprire la verità sul passato di Olga, tanto da spingersi con la sorella al Bosco delle Dame, gettando nella preoccupazione Samuel che non sa che fine abbia fatto la moglie. Vedremo, inoltre, la reazione inaspettata di Maria Luisa alla proposta di matrimonio di Victor, mentre Antonito si metterà nuovamente nei guai e verrà arrestato con l'accusa di truffa.

Una Vita spoiler: Maria Luisa furiosa dopo la proposta di matrimonio di Victor

Nelle puntate che andranno in onda su canale 5 dal 17 al 22 febbraio prossimi, vedremo che Victor organizzerà una serata speciale per la fidanzata, durante la quale le chiederà di andare con lui a Parigi.

La giovane Palacios si mostrerà titubante all'idea, in quanto non sa se il padre la lascerà partire. Sarà a questo punto che il Ferrero le darà un anello e le chiederà di sposarlo, ma la reazione della ragazza sarà inaspettata. Maria Luisa, infatti, sarà furiosa di fronte alla proposta di matrimonio di Victor e rifiuterà di sposarlo, accusando il fidanzato di volerla sposare solo per convenienza e di non pensare a ciò che vuole lei.

Una Vita trame dal 17 al 22 febbraio: Antonito arrestato per truffa

Le anticipazioni sui nuovi episodi, in onda la prossima settimana, ci svelano che Blanca sarà determinata a scoprire la verità sul passato di Olga e, per tale motivo, si recherà con Samuel al Bosco delle Dame.

Al suo ritorno la sua gemella mostrerà tutto il suo rammarico per il fatto che la sorella è diffidente nei suoi confronti. Blanca, a quel punto, deciderà di ritornare al Bosco delle Dame proprio con Olga, mentre Samuel e Ursula saranno preoccupati per la sparizione delle due donne che da ore non danno più notizie di loro. Un altro colpo di scena, nel frattempo, attenderà gli affezionati telespettatori di Una Vita, dato che vedremo come Antonito si sia messo di nuovo nei guai. Belarmino, infatti, si inventerà scuse per non andare a ritirare i soldi in Comune, delegando il giovane Palacios al quale dirà di custodire il denaro nella cassaforte del padre. Quando Antonito riceverà due biglietti per l'Italia senza sapere di chi sono, aprirà la valigetta di Belarmino e scoprirà che contiene solo dei fogli bianchi.

Il commissario Mendez dubiterà delle dichiarazioni di Antonito e la notizia del suo arresto comincerà a diffondersi ad Acacias. Questo e molto altro nelle nuove puntate della soap Una Vita in onda dal 17 al 22 febbraio a partire dalle 14,10 su canale 5.