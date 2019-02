Annuncio

Annuncio

Torna l'appuntamento con Una vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Le anticipazioni svelano che finalmente ci saranno belle notizie per Antonito. Il giovane, infatti, tornerà libero, mentre Lolita aiuterà le guardie civili a consegnare alla giustizia Belarmino.

Una Vita: Antonito minacciato in galera, Lolita vuole aiutarlo

I telespettatori di Una Vita assisteranno alla fuga di Belarmino, il socio di Antonito, il quale fuggirà con tutti i soldi destinati alla costruzione dei monumenti ai caduti della guerra di Cuba. Per questo motivo il giovane verrà arrestato con l'accusa di truffa.

Lolita, sicura della sua innocenza, chiederà aiuto a Felipe.

Annuncio

Proprio l'avvocato accetterà l'incarico, sebbene all'inizio sia molto titubante. In seguito verrà addirittura malmenato da alcuni complici di Belarmino, mentre Lolita rischierà la pelle per il suo fidanzato, il quale riceverà alcune lettere intimidatorie durante la sua detenzione in galera.

Il figlio di Ramon si rifiuterà di 'autoaccusarsi' di aver commesso una frode nei confronti del municipio, mentre le indagini porteranno alla scoperta di uno sculture che aveva collaborato con Belarmino e Antonito per la realizzazione del monumento. Sepulveda, infatti, rivelerà a Lolita, che Belarmino non era altro che un imbroglione che passava il suo tempo dietro le gonnelle. Infine, la donna racconterà al commissario che l'anziano era solito passeggiare ai Giardini del Principe.

Annuncio

I migliori video del giorno

Una Vita, anticipazioni: Belarmino arrestato, Antonito libero

Gli spoiler di Una Vita, in onda nei prossimi mesi su Canale 5, svelano che Ramon assolderà una guardia del corpo per sorvegliare i membri della sua famiglia. Purtroppo questo poliziotto verrà ritrovato privo di vita in una calle di Acacias 38, mentre Lolita capirà che uno dei poliziotti del commissario è stato corrotto da Belarmino. La serva, a questo punto, ideerà un piano per mettere alle strette il truffatore, visto che ha il debole per le belle donne. Infatti non farà fatica ad incontrare Belarmino dopo aver indossato abiti da donna di facili costumi.

L'uomo, a questo punto, vorrà far l'amore con Lolita, se quest'ultima non si rifiutasse.

Annuncio

Un rifiuto che farà arrabbiare moltissimo il delinquente, che proverà a minacciarla se non venisse arrestato da Mendez dopo una soffiata di Casilda. Ma se pensate che i guai per Antonito siano terminati qui, vi sbagliate di grosso in quanto non verranno trovate prove utili per incastrare Belarmino, se Felipe non riuscisse a farlo trattenere il galera con l'accusa di aver aggredito Lolita. Infine, Antonito sarà finalmente scagionato in quanto un testimone dichiarerà di essere stato picchiato dal truffatore.