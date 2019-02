Annuncio

Annuncio

Le conseguenze dell'arresto di Antonito saranno al centro della trama delle nuove puntate di Una Vita, in onda nei prossimi mesi su Canale 5. Il figlio di Ramon, infatti, verrà rinchiuso in una cella con l'accusa di truffa ai danni del municipio. Tutto accadrà quando l'anziano socio di Antonito scomparirà con tutto il denaro, destinato all'edificazione dei monumenti in onore dei militi caduti nella guerra di Cuba.

Spoiler Una Vita: Lolita chiede l'aiuto di Felipe per scarcerare Antonito

Dagli spoiler di Una vita si evince che il giovane riceverà in galera una missiva contenente delle gravi minacce. Belarmino, infatti, esigerà che si prenda la colpa di tutto quello che è successo se non vuole che venga fatto del male alla sua famiglia.

Annuncio

Ma il figliastro di Trini rifiuterà in quanto completamente estraneo all'imbroglio messo in atto dal suo presunto socio. Lolita, a questo punto, sicura dell'innocenza del fidanzato, chiederà l'intervento di Felipe Alvarez Hermoso, che all'inizio sarà riluttante ad accettare il difficile incarico.

Dopodiché scoprirà che Belarmino aveva il vizio di ingannare tanti giovani per portare avanti le sue truffe, durante una conversazione con lo scultore Sepulveda. Proprio l'artigiano si renderà disponibile a recarsi in commissariato per fare la sua deposizione, se poi non sparisse nel nulla. Dall'altro canto, Felipe verrà a sua volta minacciata, finendo per essere aggredito in un vicolo di Acacias 38.

Annuncio

I migliori video del giorno

Una Vita: Lolita scopre che Belarmino ha corrotto un agente

Stando alle trame di Una Vita, in onda tra qualche settimana, si apprende che il giorno della sentenza Felipe non potrà presentarsi in aula, mentre Sepulveda comparirà all'improvviso dichiarando di non aver mai conosciuto Belarmino. Inoltre testimonierà di aver sempre preso accordi con Antonito, tanto che la questione diventerà sempre più problematica.

Ma la situazione sarà capovolta da Lolita che vedrà lo sculture ricevere una borsa piena di soldi da un delinquente. La serva, a questo punto, capirà che Sepulveda era stato corrotto per testimoniare il falso. Inoltre consegnerà a Ramon una missiva dove i ricattatori chiedevano alla famiglia di abbandonare il congiunto al suo destino.

Annuncio

Ma il Palacios chiamerà la polizia dopo aver rinunciato ad accettare il ricatto.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: Lolita scoprirà che uno dei poliziotti non è altro che l'uomo che aveva dato i soldi a Sepulveda per testimoniare il falso. Una scena che lascerà spiazzata la serva, che al momento sceglierà di non avvertire la famiglia Palacios. Tuttavia la svolta si avrà quando la fidanzata di Antonito ritroverà il poliziotto corrotto morto in mezzo alla strada. Infine la domestica sarà costretta a raccontare a Ramon la verità dopo aver ricevuto una nuova minaccia.