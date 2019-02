Annuncio

La pazzia di Olga arriverà al culmine durante le nuove puntate di Una Vita, in onda nelle prossime settimane su Canale 5. Le anticipazioni svelano che la ragazza minaccerà di far del male a Blanca dopo averla rapita.

Una Vita, anticipazioni: Samuel salva la vita di Diego

Gli spoiler di Una vita svelano che Ursula Dicenta convincerà Olga a conquistare Diego per evitare che quest'ultimo torni tra le braccia di sua figlia Blanca. Ma la sfortunata ragazza disubbidirà ben presto al volere della madre, tanto da innamorarsi di lui dopo esserci andata a letto.

Diego, intanto, comincerà ad accusare degli strani sintomi riconducibili ad una grave intossicazione da mercurio, dovuta alla sua lunga permanenza nella miniere a cercare pietre preziose per la casa di gioielli di suo padre: a proposito il giovane Alday rifiuterà l'accanimento terapeutico, firmando una delega a Olga.

Ma quest'ultima vinta dai rimorsi informerà sua sorella, che convincerà l'uomo a ricoverarsi in un ospedale per eseguire dli accertamenti clinici. Qui i dottori riterranno opportuno sottoporlo ad una trasfusione nel tentativo di ripulire il suo sangue da una dose quasi mortale di mercurio. Infine Samuel accetterà a donargli il sangue con un delicato intervento chirurgico.

Anticipazioni Una Vita: Olga rapisce Blanca

Le trame di Una Vita in onda nelle prossime settimane svelano che le condizioni di Diego miglioreranno vistosamente, tanto da dire ad Olga che non la ama. Inoltre ammetterà che durante i momenti di passione credeva di stare con Blanca.

Dall'altro canto, Olga cercherà consolazione nella madre, se le cose non andassero per il verso sperato.

Ursula Dicenta, infatti, andrà letteralmente fuori di testa, quando apprenderà che i fratelli Alday non sono deceduti durante la trasfusione come lei aveva ordinato. Inoltre accuserà la figlia di essere una traditrice, in quanto aveva rivelato a Diego che i numeri della cassaforte erano celati dietro un monile disegnato da Jaime, in onore di Anita. Poi la vecchia istitutrice preciserà di essersi pentita di non averla uccisa in tenera età.

Una rivelazione che sconvolgerà la mente della povera Olga, tanto da rapire la sorella e trasportarla nella capanna dove aveva vissuto per tutti questi anni insieme al patrigno Tomas. In queste drammatiche circostanze, Olga minaccerà di far del male sia a Blanca che al figlio che attende, precisando che anche lei ne aveva perso uno durante il periodo trascorso con Tomas.

La Dicenta, a questo punto, cercherà di fermare la sorella, che dimostrerà di aver perso tutta la lucidità. Infine la situazione sfuggirà di mano, tanto da far presagire un drammatico epilogo.