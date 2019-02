Annuncio

Annuncio

Torna l'appuntamento con le novità su Una Vita, la soap opera spagnola scritta da Aurora Guerra, in onda da giugno 2015 in Italia. Le anticipazioni delle puntate spagnole, in programma tra qualche mese in Italia, si soffermano su Arturo Valverde. L'uomo, infatti, farà la conoscenza di Silvia, un nuovo personaggio che gli ruberà il cuore.

Una Vita: Arturo conosce Silvia

Il colonnello Arturo Valverde diventerà il protagonista delle puntate spagnole di Una vita, in onda tra qualche tempo in Italia.

Dagli spoiler spagnoli si evince che Silvia Reyes, un'affascinante donna proveniente da Parigi, riuscirà a fare breccia nel cuore dell'austero colonnello Valverde. La coraggiosa Silvia, infatti, tornerà ad Acacias 38 per mettere in atto un misterioso piano.

Annuncio

Tutto questo la porterà a conoscere Arturo, rimasto solo dopo la partenza di Elvira e Simon. Proprio questi ultimi fuggiranno a Parigi grazie al sacrificio di Adela, che morirà trafitta da alcuni colpi di pistola dei complici del Valverde.

La forestiera, nel frattempo, dimostrerà di avere un carattere forte e determinato, superando anche quello del colonnello. Infatti non esiterà a sfidarlo in un duello di scherma. Infine, i telespettatori dello sceneggiato scopriranno che Silvia ha ricevuto un'educazione militare che mette in soggezione addirittura il padre di Elvira.

Una Vita, anticipazioni: Arturo si innamora della spia Silvia

Stando alle trame delle puntate di Una Vita in onda nei prossimi mesi su Canale 5, si apprende che i rapporti tra Silvia e Arturo non inizieranno sotto una buona stella.

Annuncio

I migliori video del giorno

Solo con il passare del tempo i due trasformeranno il disprezzo in amicizia e, finalmente, in amore. Il colonnello Valverde, infatti, finirà per abbattere il muro che lo contraddistingue, tanto da confessare i suoi sentimenti a Silvia. Inoltre, il padre di Elvira aiuterà addirittura Silvia a compiere la sua missione, avendo scoperto che è una spia della casa reale di Spagna.

I fans della soap opera scopriranno che la donna aveva l'incarico di evitare un attacco al Re Alfonso XIII. Per questo motivo era stata inviata ad Acacias 38 per smascherare il generale Zavala, il sospettato numero uno nell'organizzazione ad un attentato al sovrano. Questa collaborazione eviterà che il Re venga ucciso, mentre per la coppia ci sarà il coronamento del loro amore.

Annuncio

Possiamo anticipare che una volta fermato Zavala, Silvia e Arturo organizzeranno il loro matrimonio, se qualcuno non tramasse alle spalle della sposa.