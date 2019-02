Annuncio

Annuncio

Angela Di Iorio è stata sicuramente una delle protagoniste di questa edizione del trono over di Uomini e donne. Nel corso delle ultime puntate del dating show, la dama ha deciso, a sorpresa, di lasciare il programma, nonostante le parole di Maria De Filippi. Una decisione arrivata dopo che Beniamino l'aveva definita una persona alla ricerca di soldi ed indisponente. La Di Iorio, infatti, si era rifiutata di salire in casa del facoltoso imprenditore con il quale aveva trascorso una romantica cena. La dama, a questo punto, ha preferito chiudere la frequentazione, scoppiando a piangere nel back-stage della trasmissione.

Uomini e Donne: lo sfogo di Angela dopo l'addio al trono over

A pochi giorni dall'addio al programma, Angela Di Iorio ha rilasciato un'intervista a "Uomini e Donne Magazine" per raccontare tutta la verità.

Annuncio

Scendendo nel dettaglio, la dama ha detto di sentirsi offesa, in quanto l'imprenditore avrebbe detto un mare di bugie. Inoltre Angela ha sostenuto che la serata che avevano trascorso insieme era stata molto piacevole. Infatti, avevano fatto delle foto, brindisi e ballato mano nella mano.

Poi ha smentito di aver telefonato al figlio di Beniamino e di essersi informata sul prezzo della sua casa. Infine crede che abbia raccontato un sacco di bugie, solo perché si era rifiutata di salire in casa sua per bere lo champagne che aveva acquistato il cavaliere per l'occasione.

Angela contro Beniamino

Durante l'intervista concessa a "Uomini e Donne Magazine", Angela Di Iorio ha riferito che Benny ha distrutto il suo sogno di trovare l'amore al trono over.

Annuncio

I migliori video del giorno

Infatti credeva di aver trovato una persona perbene adatta alla sua età. Un cavaliere, che la portasse ogni tanto in crociera, con il quale spartire gli interessi comuni. Inoltre nello sfogo, la dama ha dichiarato di aver creduto nella loro conoscenza, in quanto al telefono le aveva fatto sperare in un futuro roseo, che poi all'improvviso è crollato come un castello di sabbia.

Poi Angela ha parlato della possibilità di tornare a far parte del parterre femminile del trono over di Uomini e Donne: a proposito, la dama è apparsa irremovibile sulla sua scelta, sebbene abbia tranquillizzato tutti di essersi ripresa dalla offese ricevute in studio. Su Beniamino, invece, la donna ha detto che 'vale zero', tanto da non riuscire a tornare finché ci sarà lui nel programma.

Annuncio

Non ci resta che attendere le prossime puntate del trono over per vedere se Angela cambierà idea.