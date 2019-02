Annuncio

Nicolò Ferrari, dopo l'esperienza a Uomini e donne come corteggiatore di Nilufar e dopo essere stato tentatore a Temptation Island, ha deciso di dedicarsi ai reality show partendo alla volta di Miami per partecipare a "Les Anges 11". Successivamente ha deciso di abbandonare il programma, anche se pare esserne uscito con una nuova amicizia.

Uomini e Donne: Ferrari al centro del gossip per una foto con Jelena

Ad aver fatto scatenare il Gossip sul suo possibile fidanzamento, è stata la fotografia postata su Instagram insieme ad una ragazza di Miami, Jelena; una didascalia molto dolce ha fatto credere che tra i due ci potesse essere del tenero. Come si evince sul suo profilo ufficiale, Nicolò Ferrari ha scritto: "Una delle belle scoperte di questa esperienza magica che ho vissuto", facendo intendere di essere molto contento di aver incontrato una persona speciale.

La foto pubblicata su Instagram però non ha suscitato soltanto commenti di approvazione: molti dei seguaci del ragazzo ci hanno tenuto a sottolineare che Nilufar Addati ha confermato di essere tornata single, e di conseguenza Nicolò potrebbe riprovarci, dato che aveva dimostrato di essersi profondamente innamorato della tronista.

Nicolò Ferrari abbandona il reality francese

Dopo ben 6 settimane di permanenza a Miami per concorrere al reality francese "Les Anges 11", Nicolò ha deciso di abbandonare il gioco, definendo la situazione 'ingestibile' e rilasciando una lunga intervista in cui ha spiegato tutte le sue ragioni, specificando tuttavia di aver fatto un'esperienza interessante.

Nicolò Ferrari ha raccontato di non aver mai litigato così tanto nella sua vita, e che proprio per questo è stato inevitabile prendere la decisione di abbandonare il reality show.

Inoltre, il protagonista del Trono Classico ha definito la maggioranza degli altri concorrenti come "dotati del quoziente intellettivo di un babbuino in coma farmacologico", mentre per altre persone ha avuto parole di stima, precisando di aver stretto anche importanti amicizie, al contrario di quanto si possa credere.

Infine Ferrari ha detto di aver portato avanti un bellissimo percorso e di essere dunque soddisfatto. Il reality sarà visibile in Italia a partire dal 3 marzo dopo essere stato trasmesso in Francia direttamente sul canale YouTube ufficiale: quest'avventura avrà portato un nuovo amore nella vita di Nicolò?