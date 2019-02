Annuncio

Si sa che tra le due bellissime dame del trono over Pamela e Roberta, ultimamente non scorre buon sangue. La loro rivalità è dovuta al fatto che Riccardo Guarnieri, dopo aver interrotto la relazione con Ida Platano - con la quale aveva partecipato all'ultima edizione di Temptation Island - abbia lasciato il suo numero ad entrambe. Pamela e Roberta si son però dovute contendere anche un altro uomo, stiamo parlando di Stefano Tornese, quest'ultimo ha comunque dimostrato la gelosia frutto della vicinanza tra Riccardo e la Barretta, chiedendo a lei di interrompere la frequentazione, cosa che la ragazza ha fatto senza porsi troppi problemi.

La gelosia di Pamela

A Pamela proprio non andava giù che Stefano, con cui ha iniziato una conoscenza molto approfondita, stesse vedendo anche Roberta: nonostante lui, in svariate puntate, abbia dichiarato di tenere tantissimo a Pamela di fatto non le ha ancora dato l'esclusiva.

Anzi, non ha mai negato il suo interesse nei confronti della Di Padua, proprio per questo aveva avuto una lite molto accesa con la sua dama che non aveva più intenzione di uscire con lui. I due però si son presto riappacificati e Stefano ha interrotto la sua conoscenza con Roberta, ormai molto coinvolta dalla storia con Riccardo con il quale, nell'ultima messa in onda del programma, ha avuto qualche incomprensione.

La frecciatina social nei confronti di Roberta

Nella puntata di ieri di Uomini e donne si è parlato nuovamente della passata frequentazione tra Stefano e Roberta, in questa occasione è venuto fuori un dettaglio. Pamela ha raccontato che il Tornese le avrebbe confidato che, durante il suo appuntamento con la "rivale", quest'ultima gli avrebbe chiesto un bacio.

Ovviamente Roberta, durante il confronto faccia a faccia, ha negato tutto ed è rimasto il dubbio su chi abbia detto la verità e su chi invece abbia mentito. La frecciatina di Pamela non si è fatta attendere, infatti subito dopo la messa in onda della puntata in questione, la ragazza ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram con sotto la didascalia "Non sono una donna addomesticabile", seguita da vari hashtag dove si riferisce ad alcune "gatte morte". Nei commenti dopo la domanda di un follower che parlava del fatto che lei soffrisse Roberta, ha risposto: "Io non soffro nessuno! Il problema non era Roberta! Forse non ha seguito bene le puntate... poi se lei frequenta più persone insieme e con tanta leggerezza...

non so che dire!"