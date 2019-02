Annuncio

Le vicende del Trono Over continuano ad appassionare i telespettatori di Uomini e donne alle prese con la visione di romantici momenti, come nel caso di Paolo e Sabrina. Nella puntata trasmessa ieri 19 febbraio, Maria De Filippi ha concesso ampio spazio anche alle vicende di Pamela e Stefano, che si sono resi protagonisti dell'ennesimo diverbio a causa di opinioni differenti sul loro rapporto. Se in passato era Pamela a volere una frequentazione esclusiva con il cavaliere, ora qualcosa è cambiato e la dama è apparsa titubante in merito alla sincerità di Stefano. Davanti alle telecamere del dating show, infatti, la donna ha parlato della precedente dichiarazione del cavaliere che ha ammesso di non essersi ancora innamorato di lei.

Pamela ha quindi lasciato intendere di non riuscire a fidarsi completamente di lui, mentre Stefano ha espresso il suo desiderio di uscire dal programma insieme per cominciare un rapporto serio lontano dalle telecamere. Ma quali saranno gli sviluppi di questa storia? Un recente avvistamento reso noto da Il Vicolo delle News sembra intravedere la possibilità di importanti sviluppi per questa coppia.

Uomini e donne anticipazioni: l'avvistamento di Stefano e Pamela

Le anticipazioni di Uomini e donne dedicate al Trono Over sono solitamente top secret, dato che il regolamento non permette la fuoriuscita di informazioni da parte dei suoi protagonisti. Per saperne di più in merito agli sviluppi della relazione tra Stefano e Pamela Berretta dobbiamo quindi affidarci agli avvistamenti di una fan, che recentemente avrebbe avvistato la coppia in atteggiamenti particolarmente espliciti.

A riportare la novità è una "talpa" de Il Vicolo delle News, la quale ha reso noto di avere sorpreso dama e cavaliere sabato scorso in un locale di Perugia. I due sono arrivati da soli, ma successivamente si sarebbero unite altre persone, verosimilmente amici di Stefano. A non essere sfuggito alla telespettatrice del programma è stato l'atteggiamento dei due protagonisti del Trono Over: non solo sono stati seduti vicini per tutta la serata ma Stefano pare che accarezzasse la gamba di Pamela.

La frequentazione di Pamela e Stefano continua

Stando alla segnalazione de Il Vicolo delle News, la frequentazione di Stefano e Pamela Berretta continua dopo il diverbio andato in onda ieri nel Trono Over.

In tale occasione lui si è detto pronto a lasciare il programma e le anticipazioni di Uomini e donne confermerebbero tale possibilità. Ricordiamo, infatti, che esiste una distanza temporale di circa due settimane tra la registrazione in studio e la messa in onda su Canale 5 e il questo lasso di tempo potrebbero quindi essere accaduti importanti sviluppi per la coppia. Tutto farebbe, infatti, pensare ad un rapporto diventato più serio, proprio come Pamela avrebbe voluto fin dal primo momento. Da qui all'uscita insieme dal programma il passo sarà breve? Nella puntata di ieri, il cavaliere aveva dichiarato di essersi impegnato molto per stare con lei: "Ho rinunciato ad un viaggio con la mia famiglia organizzato da tempo per stare con lei, nel weekend siamo andati in una spa e le ho anche regalato un massaggio!". Queste le sue parole che avevano suscitato qualche mugugno in studio. E chissà che Pamela, non abbia deciso di prendere seriamente in considerazione i propositi espressi dal cavaliere in puntata.