Annuncio

Annuncio

Nella giornata di ieri 31 gennaio 2019 si è registrata una nuova puntata di ''Uomini e donne'' del trono classico. Tuttavia, all'interno dello studio non erano più presenti Lorenzo Riccardi e Teresa Langella: quest'ultimi infatti visto che sono pronti a scegliere, la redazione del programma li ha ''messi da parte'' per permettere l'arrivo di nuovi tronisti. Il primo è stato presentato nella registrazione della scorsa settimana: si tratta del modello Andrea Zelletta, la quale nella nuova registrazione di ieri è stato protagonista per aver inclinato il rapporto tra Natalia e il tronista spagnolo Ivan.

Tuttavia, la padrona di casa Maria De Filippi non ha perso tempo, visto che al posto di Teresa è stata presentata una nuova tronista: si tratta della 19enne Angela Nasti, sorella della nota influencer Chiara Nasti.

Advertisement

Vediamo nel proseguo dell'articolo tutte le anticipazioni di questa nuova registrazione di ''U&D''.

Angela Nasti è la nuova tronista di Uomini e Donne

Come anticipato nel paragrafo sovrastante nella nuova registrazione di Uomini e Donne è stata presentata da Maria De Filippi la nuova tronista. Il suo nome è Angela ed è la sorella dell'influencer Chiara Nasti (concorrente dell'Isola dei Famosi nella passata edizione). La nuova tronista è giovanissima visto che ha solo 19 anni, riuscirà a trovare l'amore oppure la redazione ha nuovamente sbagliato soggetto? Non ci resta che aspettare, ma sicuramente vista la giovane età il rischio che voglia solo apparire in televisione è alto.

Spoiler trono classico: Ivan discute con la corteggiatrice Natalia

Il tronista spagnolo Ivan, sponsorizzato fortemente da Valeria Marini, non sta vivendo un periodo idilliaco nella trasmissione di ''U&D''.

Advertisement

Infatti quest'ultimo ha dovuto assistere con i suoi occhi ''alla fuga'' di una sua corteggiatrice tra le braccia del nuovo tronista Andrea Zelletta. La corteggiatrice Natalia infatti è uscita in esterna con Andrea, dove tra i due c'è stata molta complicità e sguardi intensi. Naturalmente l'opinionista Gianni (spalleggiato da Tina) una volta visionato il video dell'esterna ha attaccato Natalia reputandola falsa, perché per lui ha finto tutto il tempo con Ivan visto il comportamento avuto durante l'esterna con il nuovo tronista.

Ivan rimasto scioccato da tutto ciò discute fortemente con Natalia: quest'ultima tuttavia come scusante riferisce al tronista spagnolo che l'ha parcheggiata senza considerarla più di tanto, proprio per questo motivo lei è uscita con Andrea e preferisce corteggiare il nuovo tronista. Come andrà a finire questa vicenda?