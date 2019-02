Annuncio

Una nuova registrazione del trono classico di Uomini e donne è avvenuta giovedì 31 gennaio e dove è stata presentata la nuova tronista che prende il posto lasciato libero da Lorenzo Riccardi. Si tratta di Angela Nasti, sorella della famosa influencer Chiara. In puntata spazio al trono di Luigi Mastroianni che come ci rivelano le anticipazioni, ha fatto un passo avanti con Valentina e Irene, ma non con la giovane Giorgia e che pare dunque ad un passo dall'essere eliminata.

Ma vediamo nel dettaglio cosa ci riportano le anticipazioni fornite dal sito 'Il Vicolo delle news'.

U&D, trono di Luigi Mastroianni: Giorgia eliminata?

Le anticipazioni sulla registrazione del trono classico di giovedì 31 gennaio ci svelano ulteriori novità sul trono di Luigi Mastroianni, il quale ha fatto prima un'esterna con Valentina, durante la quale ha tentato di baciarla.

La giovane però si è scansata dichiarando di non sentirsi pronta a baciarlo dopo solo tre esterne. Esterna anche con Irene, la quale gli ha presentato i suoi genitori ed al termine della quale è scattato il bacio. Di diverso tenore l'uscita con la giovanissima Giorgia, con la quale sembra che il tronista non riesca a fare passi avanti. Luigi infatti, avrebbe voluto passare con lei sette ore come successo con Valentina nella prima esterna, ma dopo un paio d'ore se ne è andato dichiarando che si stava annoiando.

Luigi tra l'altro, recrimina alla corteggiatrice di non fare mai un passo per avvicinarsi a lui e presto in puntata viene svelato il mistero sul comportamento della giovane. Sarà Gianni Sperti a far presente a Luigi che per Giorgia questa sarebbe la prima relazione importante, il primo amore, quello che dovrebbe essere forte e travolgente ed è questo che la blocca, unitamente al contesto televisivo che la impaurisce.

L'opinionista suggerisce quindi al tronista di eliminare Giorgia se non riesce a fare un passo avanti con lei, in quanto non avrebbe senso tenerla ancora nello studio di Uomini e donne. Giorgia sarà quindi eliminata nella prossima registrazione?

Uomini e donne, anticipazioni: la nuova tronista è Angela Nasti

Nell'ultima registrazione di Uomini e donne è stata presentata anche la nuova tronista che prende il posto di Teresa e Andrea Cerioli. Si tratta di Angela Nasti, sorella della famosa fashion blogger Chiara, che come ricorderemo ha preso parte alla scorsa edizione dell'Isola dei famosi. Angela nel video di presentazione ha dichiarato di essere alla ricerca di un uomo che le sappia dare le giuste attenzioni e che la sappia corteggiare. Nonostante sia giovanissima, ha avuto una relazione importante con il calciatore Federico Bonazzoli, terminata a suo dire, in quanto non si sentiva al centro del suo mondo. La giovane Nasti è quindi pronta ad affrontare questa nuova esperienza televisiva che le permetterà non solo di farsi conoscere dal pubblico, ma soprattutto di trovare l'amore.

Non resta quindi che attendere le prossime registrazioni del trono classico di Uomini e donne per scoprire come si evolverà il trono della nuova arrivata e cosa deciderà di fare Luigi con Giorgia.