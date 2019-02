Annuncio

Un posto al sole, la fiction in onda su Rai 3, regalerà molte sorprese e colpi di scena nelle puntate in onda fino all'1 marzo. Gli spoiler delle prossime puntate svelano che Elena ha subito un aborto spontaneo. La Giordano, in seguito alla scoperta del tradimento dell'amato con l'ex moglie, è stata vittima di un malessere improvviso che le ha provocato la perdita del feto. La prima ad aver ricevuto la notizia è stata Marina, la quale ha immediatamente avvistato Valerio arrivare in ospedale, poiché preoccupato per la salute della figlia.

Elena disperata per l'aborto

Le anticipazioni di Un Posto al Sole riguardanti le puntate della prossima settimana avranno come protagonista Elena, la quale a causa delle perdita del bambino sarà vittima di un grave malore e di un profondo stato depressivo.

La donna non sarà in grado di ricomporsi e neanche le rassicurazioni di Marina saranno utili per consolarla. Quest'ultima cercherà inoltre di tenere lontani Valerio e la figlia. Viscardi si sentirà sempre più in colpa a causa dell'accaduto e deciderà di lasciare per sempre la sua prima moglie.

Nel frattempo, Franco verrà colpito dalla vendetta di Prisco ed in seguito ad una brutale e forte aggressione, sarà ricoverato immediatamente in ospedale. Tutti i suoi parenti accorreranno in aiuto, certi che dietro questo 'episodio' ci sia lo zampino di Gaetano.

A portare un po' di pace in Franco sarà Ciro, il quale prometterà di offrire il suo aiuto a Bianca e Angela. Mariella e Guido avranno varie occasioni per confrontarsi, dando vita ad una morbosa gelosia da parte di Cerruti.

Otello non ha buone notizie

Mentre Elena sarà sempre più intenzionata a dire addio a Valerio, Adele chiederà aiuto a Giulia al fine di trovare una casa nuova. Inoltre, a causa della denuncia ricevuta sugli abusi subiti da Manlio, si ritroverà completamente sola.

Complicata è inoltre la situazione amorosa tra Mariella e Guido, i quali sembrano però essere andati incontro un profondo cambiamento in seguito al rientro in servizio al comando dei vigili da parte della donna; tutto ciò le porterà serenità. Ancora, il ritorno di Otello recherà notizie non buone su Teresa che da tempo è lontana dal capoluogo campano.

Infine, negli episodi della fortunatissima fiction 'Un posto al sole' in onda su Rai 3 dal venticinque febbraio fino al primo marzo, Serena verrà a conoscenza del definitivo risultato del test del Dna scoprendo così l'identità del padre.