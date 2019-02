Annuncio

La soap opera 'Un posto al sole' dal 21 ottobre 1996 continua a ottenere successi importanti e il merito si ritrova nella permanenza dei protagonisti storici. Un ruolo di rilievo deve essere attribuito a Marzio Honorato che da ventitrè anni veste i panni di Renato Poggi, un uomo molto presente nelle vicende della famiglia. I personaggi di Renato e Raffaele hanno la capacità di regalare allo spettatore momenti di comicità che si rivelano fondamentali per contrapporsi a situazioni complesse riguardanti altri protagonisti. L’interprete del teatro di Eduardo De Filippo ha ottenuto una grande notorietà grazie a questo prodotto televisivo ma vanta un curriculum importante alle spalle che l'ha visto dividersi tra televisione e cinema.

L'attore è ricordato soprattutto per l'interpretazione in 'Natale in Casa Cupiello'. Uno dei ruoli cinematografici indimenticabili all'occhio del pubblico si ritrova in quello del giudice nella pellicola 'Cosi Parlò Bellavista' diretta dal regista Luciano De Crescenzo. Il pubblico è cresciuto con i personaggi di Un posto al sole e deve essere fatto un plauso ai protagonisti della soap opera che portano il sorriso nelle case degli italiani.

Il segreto del successo di 'Un posto al sole'

Marzio Honorato è stato protagonista di un'intervista a 'Napoli Today' dove ha avuto modo di concentrarsi sul rapporto con gli altri attori di Un posto al sole con i quali è nata un'amicizia consolidatasi nel corso degli anni.

Ha voluto sottolineare l'evoluzione del format nel corso delle stagioni e quest’aspetto rappresenta una conseguenza della longevità della soap. Le storie di Un posto al sole rappresentano un altro dei segreti del prodotto televisivo e l'intento dei registi è quello di raccontare una Napoli simile a quella della realtà.

Il rapporto con i colleghi

Nel corso dell'intervista l'attore ha fatto notare l'affetto del pubblico nei confronti dei personaggi sottolineando il passare degli anni. Inoltre ha spiegato di avere la fortuna di lavorare con un gruppo di amici che rappresentano una seconda famiglia. Honorato ha parlato dello stretto legame con gli altri attori di Un posto al sole attraverso queste dichiarazioni: "Vedo più i miei colleghi che i miei parenti".

Ha rivelato di vedersi assiduamente con la maggior parte dei componenti del cast. Infine ha concluso l'intervista dicendo che il segreto del successo è dovuto al mancato senso di competizione tra i colleghi.