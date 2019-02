Annuncio

Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea “Un posto al sole“ che da più di vent'anni appassioni milioni di fedelissimi telespettatori in tutta Italia. Nel corso delle prossime puntate, in onda a partire dal 18 febbraio, torneranno a far discutere nuove vicende che vedranno il ritorno in scena del commissario Giovanna Landolfi (Clotilde Sabatino), recentemente apparsa per le questioni legate all'omicidio di Veronica Viscardi. Questa volta però il commissario tornerà per occuparsi di nuove tematiche che la vedranno protagonista. Anche Michele Saviani sarà al centro delle scene a causa del suo difficile ed indomabile rapporto con gli alunni dell'istituto in cui svolge il lavoro di alternanza scuola lavoro.

I nuovi casi per il commissario Landolfi

Il commissario di Palazzo Palladini, sta per tornare. Dopo le recenti vicissitudini legate all'omicidio di Veronica Viscardi e dopo l'arresto della colpevole, Vera Viscardi, Giovanna è sparita dagli schemi, ma stando a quanto rivelano le nuove anticipazioni, pare stia per tornare per risolvere nuovi casi criminosi che coinvolgeranno alcuni degli abitanti dello storico ed emblematico Palazzo della soap partenopea. Numerosi personaggi saranno coinvolti in queste drammatiche vicende che la vedranno protagonista e si preannunciano tutte molto movimentate e ricche di colpi di scena del tutto inaspettati.

Non è ancora chiaro se il suo ritorno sia legato solo alla questione del ritorno in scena di Gaetano Prisco (Fabio De Caro) che, ormai ai domiciliari grazie al prezioso aiuto del suo avvocato Bonomo (Francesco De Rienzo) tornerà a tormentare Franco Boschi, che ignaro della minaccia che incombe sulla sua famiglia continuerà indisturbato a vivere la sua quotidianità cominciando a cadere nelle trappole tese dall'uomo per vendetta nei suoi confronti.

Il suo piano di vendetta infatti andrà avanti senza intoppi e Boschi si ritroverà ben presto a dover fare a meno di una piacevole serata in famiglia promessa a sua figlia.

Michele in pericolo

Nel corso delle prossime puntate anche la spiacevole storia che ha coinvolto Michele Saviani tornerà nel vivo, infatti, gli allievi dell'istituto in cui il giornalista lavora saranno sempre più presenti e sempre più minacciosi nei confronti del loro nuovo insegnante. Per Michele quindi si preannunciano tempi duri e difficili.