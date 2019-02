Annuncio

Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea “Un posto al sole”. Stando a quanto rivelato dalle anticipazioni, la settimana che andrà dall'11 al 15 marzo 2019, non sarà del tutto leggera per i telespettatori. Mentre scorrono le ordinarie vicende degli abitanti di palazzo Palladini, arriverà il momento dell'esplosione della violenza di Manlio Picardi. L’uomo prima ridurrà sua moglie in fin di vita e poi vagherà in giro con una pistola in cerca della signora Poggi per completare la sua vendetta. Sarà una settimana dolorosa per tutti gli affezionati telespettatori che, ancora una volta, si ritroveranno ad assistere a degli episodi che racconteranno una tematica che, purtroppo, da tempo affligge la nostra società: la violenza sulle donne.

Non mancherà però l’attenzione anche sugli atri personaggi, soprattutto Raffaele che si mostrerà combattuto nel rivelare o meno a suo figlio Diego quanto scoperto per caso sul conto di Beatrice.

Raffaele in difficoltà nei confronti di Diego a causa di Beatrice

Raffaele apparirà felice e gioioso di aver finalmente recuperato un rapporto di complicità con suo figlio maggiore. La sua felicità però verrà spezzata quando, accortosi di alcune bugie di Beatrice raccontate a suo figlio, si ritroverà in difficoltà nel decidere se rivelare o meno a Diego quanto scoperto sulla sua compagna. Andrea e Arianna cominceranno seriamente a riflettere su una difficile decisione da prendere per poter cominciare le pratiche dell'adozione.

Silvia invece prenderà molto a cuore le vicende che coinvolgeranno Alex e i suoi tormenti legati alla sua infatuazione per Vittorio.

Raffaele, indeciso su quale posizione prendere nei confronti di Beatrice, si confiderà con Renato in merito ai suoi sospetti sulla ragazza ma alla fine sarà proprio suo figlio Diego, in maniera del tutto involontaria, a confermare tutti i suoi sospetti. Tra i coniugi Picardi la ritrovata vita coniugale e la convivenza sembreranno procedere in maniera perfetta, ma Giulia dal canto suo continuerà a nutrire forti dubbi sulla lealtà di Manlio e sul suo cambiamento repentino. Alex e Vittorio finiranno per avere una violenta discussione che sembrerà decretare la fine del loro rapporto.

Adele accetterà di portare a termine un impegno di lavoro rinunciando ad un viaggio propostole da suo marito, e sarà proprio questa sua decisione a costargli cara. Manlio infatti, sentendosi scavalcato, finirà per aggredire con veemenza sua moglie e la lascerà agonizzante sul pavimento in preda ad un brutale raptus di follia. Raffaele continuerà ad avere sospetti sullo strano comportamento di Beatrice.

Mariella farà ingelosire Cerruti

Mariella Altieri desiderosa di far vedere suo figlio Lorenzo a Guido, invierà all'uomo una foto del bambino e sarà proprio questo suo gesto a scatenare la gelosia di Salvatore Cerruti. Manlio Picardi dopo aver aggredito Adele e temendo di averla uccisa, apparirà fortemente turbato da quanto accaduto ed in preda alla sua furia violenta comincerà a vagare con una pistola in cerca di un preciso bersaglio da colpire. Filippo farà un incontro che causerà ancora una volta l’indecisione di sua moglie in merito alla questione eredità. Guido Del Bue si infastidirà parecchio a causa dello strano comportamento di Salvatore nei suoi confronti e di quelli di Mariella. Intanto, saranno Niko e Susanna a soccorrere Adele, ridotta in fin di vita da suo marito, mentre Giulia diventerà involontariamente il bersaglio finale di Manlio Picardi.

Marina Giordano alle prese con le problematiche scolastiche di sua nipote, si accingerà a presentarsi ad un colloquio con i docenti a scuola di Alice e sarà proprio lì che finirà per scontrarsi con il suo insegnante di lettere. Serena Cirillo invece si ritroverà a decidere se accettare o meno di aiutare sua cugina Flora dopo quanto scoperto.