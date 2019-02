Annuncio

Valeria Marini non finisce mai di stupire e anche in questi giorni in cui è presente a Sanremo per seguire il Festival della canzone italiana, avrebbe trovato il modo per non passare affatto inosservata. Chi ha seguito la prima serata della kermesse musicale di ieri ha avuto modo di vedere che la Marini si trovava in prima fila, al fianco di Francesca Fialdini e Tiberio Timperi che tutti i pomeriggi la ospitano a 'La vita in diretta per commentare il Festival'. Ebbene sembrerebbe che ieri sera, dopo aver assistito al festival, la Marini avrebbe chiesto un passaggio ad una pattuglia dei Carabinieri.

La richiesta di Valeria Marini dopo la prima serata del Festival di Sanremo

La notizia è stata riportata sui social network da tantissime persone che ieri sera, al termine della prima serata del Festival di Sanremo, hanno atteso fuori alla passerella del Teatro Ariston con la speranza di incontrare alcuni dei Vip presenti in platea, tra cui la giunonica Valeria Marini.

La showgirl, però, pare che si sia negata ai selfie che le chiedevano i suoi fan, dicendo loro che aveva troppo freddo e successivamente, non avendo a disposizione l'automobile che la doveva riportare in hotel, avrebbe chiesto ad una vettura dei Carabinieri di darle un passaggio. Non sappiamo se alla fine le forze dell'ordine abbiano accettato o meno di riportarla a casa, ma sicuramente Valeria avrà trovato qualcuno disposto a riaccompagnarla dopo le 'fatiche' della prima di Sanremo.

Intanto in molti hanno notato che quest'anno, queen Valeria siede in platea in quello che fu il posto occupato per diversi anni da Alba Parietti, la quale per la prima volta quest'anno non prenderà parte alla kermesse musicale. La Parietti, infatti, è impegnata sulle reti Mediaset con l'Isola dei famosi e quindi ha lasciato il suo posto alla Marini.

Ascolti in calo per il debutto del 69° Festival di Sanremo con Baglioni

Come vi dicevamo, Valeria 'baci stellari' è protagonista tutti i giorni anche delle puntate de La vita in diretta che sta andando in onda proprio da Sanremo per raccontare i retroscena sul questo 69esimo Festival della canzone italiana che a quanto pare sta conquistando lentamente il pubblico da casa.

La prima serata, infatti, non ha bissato il successo clamoroso della scorsa edizione la quale si portò a casa un ascolto netto di oltre 11.7 milioni di spettatori. Quest'anno, invece, Baglioni e il suo team si sono dovuti accontentare di una media poco superiore ai 10 milioni di spettatori, con uno share che ha sfiorato il muro del 50%.