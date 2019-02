Annuncio

Giunge al termine il Festival di Sanremo 2019. Questa sera in prime time alle 20.40 su Raiuno andrà in onda la quinta e ultima serata di questa edizione, durante la quale verrà proclamato il vincitore assoluto che si porterà a casa il titolo di trionfatore. Un Festival decisamente molto variegato dal punto di vista musicale, il quale ha proposto generi diversi. Per i bookmakers, però, i due super favoriti per la vittoria di stasera sarebbero Ultimo e Irama, entrambi amatissimi dal pubblico giovane.

Stasera il vincitore del Festival di Sanremo 2019: i favoriti degli scommettitori

Stando ai pronostici per le quote scommesse del vincitore di Sanremo 2019, vi diciamo che al momento il super favorito in assoluto risulta essere Ultimo, il cantante vincitore della categoria 'Nuove proposte' della passata edizione del Festival, il quale nel corso dell'anno ha conquistato l'affetto di un pubblico sempre più vasto che ha apprezzato anche il nuovo brano presentato quest'anno sul palco dell'Ariston.

Al secondo posto, invece, tra i super favoriti di questo Sanremo 2019 vi è Irama, un altro volto giovane molto amato dai teenagers che hanno avuto modo di conoscerlo durante la passata edizione di Amici di Maria De Filippi, dove riuscì a portarsi a casa la vittoria finale.

Per quanto riguarda il terzo posto, invece, i bookmakers sembrano non essere tutti d'accordo. Le quote Snai, infatti, posizionano sul podio Simone Cristicchi mentre secondo Eurobet la sfida per il terzo posto nella classifica finale di questo Sanremo 2019 potrebbe essere tra Il Volo, già vincitori di una passata edizione della kermesse canora ma anche Daniele Silvestri, che quest'anno ha portato un brano molto apprezzato dalla critica.

Ieri sera la vittoria di Motta e Nada alla serata dei duetti di Sanremo 2019

In attesa di scoprire quello che sarà il verdetto finale di questo 69° Festival di Sanremo, vi diciamo che nel corso della quarta serata di ieri c'è stata già la prima proclamazione. Al termine di tutti i duetti dei 24 artisti in gara, è stata annunciata la canzone vincitrice della serata e ad avere la meglio è stato Motta, che si è esibito con Nada. La loro vittoria, però, non è stata ben accolta dal pubblico presente in sala al Teatro Ariston, il quale ha replicato con fischi e 'buu' che hanno reso alquanto imbarazzante il momento della proclamazione sia per i due artisti che per i conduttori del Festival.