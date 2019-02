Annuncio

Mentre Mauro Icardi continua ad allenarsi da solo, sua moglie Wanda Nara preferisce chiamarsi fuori dalla bufera per rilassarsi sulle meravigliose spiagge di Dubai. La procuratrice e compagna del calciatore, infatti, ha deciso di concedersi una bella vacanza a Dubai in compagnia dei suoi figli. Il suo soggiorno non passa, certamente, inosservato. La donna, infatti, ha voluto deliziare tutti i suoi fan con degli scatti davvero mozzafiato.

Le foto mozzafiato di Wanda Nara a Dubai

Wanda Nara non perde occasione per far parlare di sé. Dopo tutto il polverone scoppiato all'Inter a causa di alcune sue dichiarazioni, la donna ha deciso di allontanarsi per un po' di tempo. Il suo, però, non è affatto un modo per uscire dai riflettori, anzi, è un occasione per mettersi ancora di più in mostra.

La bella e prorompente moglie di Mauro Icardi, infatti, ha voluto pubblicare sul suo profilo Instagram alcuni scatti che la ritraggono con addosso un succinto costume rosso, in perfetto stile Pamela Anderson di Baywatch. Anche se si potrebbe pensare che in questo caso, ad essere salvato, dovrebbe essere proprio suo marito Mauro Icardi.

Lo scatto ha immediatamente fatto il giro del web. In pochissimo tempo, infatti, la foto ha ottenuto più di 160mila like e numerosissimi commenti. La maggior parte di questi sono in spagnolo e sono decisamente positivi.

Mentre Wanda Nara se la spassa a Dubai, Mauro Icardi sconta le conseguenze di quanto accaduto

Ad ogni modo, la questione in casa Inter sembra essere tutt'altro che risolta.

Icardi, infatti, ha ormai perso la fascia da capitano e i suoi compagni hanno deciso di protestare contro di lui a causa di alcune dichiarazioni fatte da sua moglie Wanda. Dopo tutti questi avvenimenti, però, per Icardi sta sorgendo un altro problema. A quanto pare, infatti, sembra essere a rischio anche la sua partecipazione all'interno della nazionale argentina. Dal Sudamerica, infatti, sta trapelando la volontà dell'allenatore Scaloni di non convocare l'attaccante per le prossime gare contro Venezuela e Marocco.

Insomma, tutto il polverone sollevato in queste settimane pare stia costando davvero molto alla famiglia di Icardi. Questo, naturalmente, si sta rifelttendo anche sulle performance del giocatore.

Nel corso delle ultime partite in cui è stato presente Icardi, infatti, l'Inter ha vinto solo un match su cinque. Senza di lui, invece, si sono verificati tre successi consecutivi.