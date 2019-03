Annuncio

Arrivano le nuove anticipazioni italiane di "Beautiful", la soap opera americana che ogni giorno riesce a coinvolgere, con i suoi intrighi e le sue passioni, milioni di telespettatori in Italia e in tutto il mondo. Molto presto gli spettatori italiani avranno modo di assistere ad uno dei momenti più importanti della vita di uno dei personaggi storici della soap, Steffy. Quest'ultima, infatti, concluderà la sua gravidanza in modo travagliato e darà alla luce la sua bambina.

La confessione

Le ultime anticipazioni di "Beautiful" ci segnalano che il giorno del matrimonio di Hope e Liam, Wyatt verrà assalito dai sensi di colpa nei confronti del fratello e deciderà di raccontargli finalmente tutta le verità sulle bugie di Bill.

Così, pochi minuti prima dell'inizio della cerimonia, chiederà a Liam di parlargli in privato e gli racconterà che non c'è mai stata nessuna relazione fra Steffy e Bill e che quest'ultimo ha escogitato questa menzogna soltanto per allontanarlo da lei. Sconvolto dalle parole di Wyatt, Liam deciderà di interrompere le nozze e di andare da Steffy per chiarire la situazione con lei. Nel frattempo, Bill verrà a sapere della confessione di Wyatt e deciderà di recarsi anch'egli da Steffy per chiederle di perdonarlo.

Il parto

Bill si recherà da Steffy e le spiegherà di aver mentito a Liam solamente perché la ama ancora e vorrebbe tornare con lei. La giovane, però, non si lascerà impietosire e deciderà di mandarlo via.

In seguito a tale gesto, Steffy sbatterà la porta ed inciamperà, cadendo al suolo malamente. Spaventata per le possibili conseguenze che la caduta potrebbe aver causato alla sua bambina, la giovane chiederà immediatamente soccorso: la Forrester vorrà portata d'urgenza in ospedale. Lì, verrà visitata da un medico che le comunicherà di dover procedere con un taglio cesareo urgente per provare a salvare la vita della bambina. Nel frattempo, Liam verrà avvisato dell'accaduto: il giovane Spencer si recherà immediatamente in ospedale. A quel punto il medico informerà anche Liam della necessità di effettuare un cesareo il prima possibile per via del flebile battito cardiaco della bambina. Appresa la brutta notizia, Liam si avvicina a Steffy per rincuorarla e a quel punto la giovane istintivamente comincerà a spingere, mettendo al mondo la loro bambina in modo naturale.

Appena nata, però, la piccola non scoppierà in lacrime, facendo spaventare i neo genitori. La vicenda, però, finirà per il meglio quando il medico spiegherà a Steffy e Liam che la loro bambina sta bene e che non ha pianto soltanto per la presenza di liquido amniotico nei suoi polmoni. I due giovani potranno finalmente stringere la loro bambina fra le braccia e potranno annunciare ai loro famigliari di volerla chiamare Kelly, in onore della madre di Liam morta tempo prima.