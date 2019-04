Le anticipazioni de Il Segreto, relative alla settimana che va dal 29 aprile al 5 maggio, si concentrano sul furto ai danni di Marcela. Questa settimana inoltre si assisterà al malore di Adela.

Spoiler settimanali, Il Segreto: Gonzalo parte, Elsa accusata

Nel corso della prossima settimana, Marcela apprenderà con grande stupore che tutti i risparmi custoditi all'interno della locanda (che sarebbero stati utilizzati per pagare i fornitori) sono stati rubati. La Del Molino, insieme a Matias, deciderà di non diffondere la notizia, dato che il furto apparirà decisamente 'strano'.

Nel frattempo Antolina parlerà con Dolores e tenterà di convincerla, inventando diversi dettagli, ovvero che è stata Elsa ad effettuare il furto alla locanda. La donna si lascerà convincere e parlerà male della Laguna anche con Fe e Irene, le quali però respingeranno ogni pettegolezzo e si schiereranno dalla parte della ragazza.

Inoltre Gonzalo accetterà la proposta di Fernando e lascerà Puente Viejo con il denaro che gli è stato offerto. Il paesello iberico, allo stesso tempo, si rivolterà contro Elsa e persino Isaac darà credito alle voci, visto che non crederà alla Laguna.

La ragazza andrà quindi a ripararsi in una casa abbandonata tra le rovine poco fuori da Puente Viejo e nemmeno i tentativi di Don Anselmo e Meliton la porteranno a decidere di cambiare sistemazione.

Adela sta male

Notando dei cambiamenti nel comportamento di Irene, Severo inizierà a dubitare della sua sincerità e comincerà a fraintendere molti suoi atteggiamenti. Di conseguenza inizierà a sospettare un possibile tradimento ai suoi danni. Sceglierà quindi di confidarsi con i suoi amici di sempre, Carmelo e Adela.

La maestra del paesello prenderà le difese di Irene. Successivamente accuserà un forte malore e verrà ricoverata. Carmelo le starà accanto nonostante i gravi problemi legati ai loro terreni. Per fortuna Adela sarà dimessa, anche se i suoi dolori alla testa continueranno.

A Puente Viejo sarà organizzata una commemorazione in occasione della festività dei defunti. Purtroppo però gli animi si riscalderanno e le cose non andranno nel migliore dei modi. Paco, padre di Marcela, interverrà per far calmare i paesani e i festeggiamenti del 2 novembre si concluderanno in maniera serena.

Infine, Elsa continuerà a sperare che Isaac possa ricredersi sul suo conto e riavvicinarsi a lei, ma sarà messa in guardia da Consuelo, Irene e Adela.